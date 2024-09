Spielt Johnny Depp hier auf seinen Prozess mit Amber an?

Auf einer Pressekonferenz des San Sebastián International Film Festivals sprach Johnny Depp (61) kürzlich über das Leben des Künstlers Amedeo Modigliani – den er in seinem neuen Film "Modi – Three Days on the Wings of Madness“ porträtiert. Dabei zog der Hollywoodstar Parallelen zwischen Modiglianis turbulentem Leben und seinem eigenen. Der italienische Künstler hatte mit einer Drogen- und Alkoholsucht zu kämpfen, ein Thema, das auch in Johnnys Vergangenheit eine Rolle gespielt hat. Er ließ es sich nicht nehmen, dabei auch auf seinen Rechtsstreit mit Ex-Frau Amber Heard (38) anzuspielen, der die Medien wochenlang beschäftigt hat.

"Jede Figur hat ihre eigene Geschichte. Ich bin mir sicher, wir können sagen, dass ich hier und da einiges erlebt habe. Vielleicht wurde seine Geschichte nicht zu einer Seifenoper, ich meine, im wahrsten Sinne des Wortes, im Fernsehen übertragen", erklärte er, wie The Hollywood Reporter ihn zitierte und bezog sich damit wohl auf den Rechtsstreit zwischen ihm und Amber. Dieser wurde im Jahr 2022 während eines siebenwöchigen Verleumdungsprozesses in Virginia öffentlich ausgetragen.

Johnny, der nun in seiner neuen Rolle als Regisseur aufgeht, zeigte sich auch von seiner nachdenklichen Seite. "Wir alle machen das durch, was wir durchmachen. Diese Leute zu sehen, die kurz davor stehen, sich ihre Sporen zu verdienen, das hat für mich etwas Schönes. Meine Zeit in einem winzigen Studio-Apartment in der Nähe des Hollywood Boulevards in einer gefährlichen Gegend zu verbringen, das war hart. Das war rau, hässlich, seltsam, alles Mögliche – aber es war wunderschön", resümierte er.

Amber Heard und Johnny Depp im Mai 2022

Johnny Depp, Schauspieler

