Fans schockiert: Reese Witherspoons heißt eigentlich anders

Reese Witherspoon (48) hat ihre Fans in Erstaunen versetzt, als sie kürzlich in einem Interview mit Vanity Fair enthüllte, dass ihr tatsächlicher Vorname überhaupt nicht Reese sei. Mit "Big Little Lies"-Co-Star Nicole Kidman (57) sprach die Schauspielerin darüber, dass sie ihre Kollegin Laura Dern (57) stets mit ihrem zweiten Vornamen anspreche. Nicole fände das seltsam, woraufhin Reese erklärt: "Ich werde dir den Grund verraten. Mein Name ist Laura und sie heißt ebenfalls Laura, was mich verwirrt. Mein wirklicher Name ist Laura Jeanne.“

Diese Überraschung hat einen regelrechten Kommentarsturm in den sozialen Medien verursacht. Allerlei Nutzer drückten ihre Fassungslosigkeit und Überraschung aus. "Ich bin 42 Jahre alt. Sie war immer meine absolute Lieblingsschauspielerin! Und das erfahre ich erst heute? Oh mein Gott", schrieb ein enthusiastischer Fan. Eine weitere Userin fügte hinzu: "Als eine weitere Laura ist dies eine aufregende Enthüllung!" Ein anderer Kommentar lautete schlicht: "Ihr Name ist Was?!"

Reese, die gesetzlich weiterhin Laura Jeanne Witherspoon heißt, verzichtete auf eine akademische Karriere in Stanford zugunsten ihres Traums, ein Hollywood-Star zu werden. Nur die engsten Freunde und Familienmitglieder kennen sie unter ihrem richtigen Namen. "Reese", den Mädchennamen ihrer Mutter, nahm sie als ihren professionellen Spitznamen an, als sie mit der Schauspielerei begann. Mittlerweile ist sie mit diesem Namen zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen der Filmbranche aufgestiegen.

Getty Images Nicole Kidman und Reese Witherspoon im Januar 2018

Getty Images Reese Witherspoon, Schauspielerin

