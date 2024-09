Nach Wiesn-Ausflug: Cathy Hummels zeigt ihren blauen Fuß

Dass ein Besuch auf dem Münchner Oktoberfest nicht immer nur Spaß bedeutet, weiß Cathy Hummels (36) wohl nur zu gut. Nach einem Trip auf der Wiesn meldet sich die Ex von Mats Hummels (35) mit schlechten Neuigkeiten bei ihren Fans auf Instagram. "Mir ist jemand auf den Fuß getreten", schreibt die Moderatorin und zeigt ihren lädierten Fuß. Hinter den Blutergüssen rund um den kleinen Zeh könnte eine ernsthafte Verletzung stecken, mutmaßt Cathy: "Ich habe richtige Schmerzen, ich glaube ehrlich gesagt, ich habe mir da einen Knochen gebrochen."

Ihr malträtierter Fuß dürfte nicht das einzige Erlebnis auf dem diesjährigen Oktoberfest sein, an das sich Cathy noch länger erinnern wird. Zu ihrem alljährlichen "Wiesn-Bummel"-Event hat sich die einstige Spielerfrau nämlich keinen Geringeren als den Ex-Flirt ihres Ex-Mannes zum Plausch eingeladen: Lisa Marie Straube (23)! Die beiden sollen sich im Sommer 2021 gedatet haben, nur wenige Monate nach dem Ehe-Aus von Cathy und Mats. "Ich kenne immer nur die eine Geschichte, aber ich will auch Lisas Geschichte kennen", erklärte sie gegenüber RTL ihre Motivation für die eher ungewöhnliche Wahl.

Doch während Lisa Marie nach der Romanze mit Mats mit ihrem neuen Partner glücklich liiert ist und sogar den ersten Nachwuchs erwartet, ist Cathy trotz Scheidung bis heute solo. Bei "Exclusiv" stellte sie kürzlich klar, dass ihr Singledasein nicht durch einen Mangel an Angeboten zu begründen sei. Stattdessen berichtete sie: "Ganz viele sind tatsächlich in einer Beziehung oder sogar verheiratet und das ist für mich ein absolutes No-Go. Ich will doch keine Affäre sein!"

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels' Fuß im September 2024

Action Press Cathy Hummels beim Wiesn-Bummel 2024

