So begann Leighton Meester und Adam Brodys Liebesgeschichte

Es war ein unscheinbares Treffen in einem Deli in Los Angeles, das den Grundstein für eine spätere Liebesgeschichte legte: Leighton Meester (38), bekannt aus Gossip Girl, und Adam Brody (44), der Star aus The O.C., begegneten sich dort zum ersten Mal. Tatsächlich war es der gemeinsame Serienproduzent Josh Schwartz (48), der die beiden dort einander vorstellte. Obwohl sie sich ab diesem Zeitpunkt einige Male zufällig über den Weg liefen und 2011 sogar gemeinsam den Film "The Oranges" drehten, funkte es erst im 2013 richtig zwischen ihnen, wie People jetzt berichtete.

Bevor die beiden zueinanderfanden, hatten sowohl Leighton als auch Adam Beziehungen zu Co-Stars. Leighton datete ihren "Gossip Girl"-Kollegen Sebastian Stan (42), während Adam mit Rachel Bilson (43), seiner Serienfreundin aus "The O.C.", zusammen war. Adam verriet in einem Gespräch im Podcast "Podcrushed", dass er von Anfang an von Leighton angetan war und sie für ihn lange ein wenig mysteriös blieb. "Ich war sofort begeistert und fühlte mich zu ihr hingezogen", gestand er. Doch obwohl sie ebenfalls von ihm angetan war, ließen sie die Dinge langsam angehen. Als es jedoch im Februar 2013 funkte, ging alles ganz schnell. Die beiden gaben sich bereits ein Jahr später das Ja-Wort.

Das Hollywood-Paar bekam im Anschluss zwei Kinder: Tochter Arlo, geboren im August 2015, und ein Sohn, der im Oktober 2020 zur Welt kam. Leighton beschrieb in einem Interview mit People die Elternschaft als eine sehr intime Erfahrung, die sie nie richtig in Worte fassen könnte. Sie hege den Wunsch, ihren Kindern all das zu geben, was ihr selbst in der Kindheit fehlte. In einem früheren Interview mit E! News erklärte die 38-Jährige: "Wir sind super, super glücklich, und ich glaube, wir sind uns dessen sehr bewusst." Ihre Beziehung habe alle Höhen und Tiefen einer normalen Partnerschaft, und sie legen viel Wert auf gegenseitigen Respekt und Aufmerksamkeit.

Getty Images Adam Brody und Rachel Bilson, 2003

Leighton Meester und Adam Brody in New York

