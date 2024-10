Gefährdet P.-Diddy-Drama Ashton Kutcher und Mila Kunis' Ehe?

Ist die Liebe von Ashton Kutcher (46) und Mila Kunis (41) in Gefahr? Die beiden Schauspieler sind schon seit fast zehn Jahren verheiratet. Doch in den vergangenen Tagen machen sich im Netz Gerüchte breit, die "Black Swan"-Darstellerin habe ihren Ehemann verlassen und plane bereits die Scheidung. Grund für die Krise soll Ashtons Bekanntschaft mit P. Diddy (54) sein: Der Two and a half Men-Star soll mutmaßlich Stammgast auf den umstrittenen Partys des in Ungnade gefallenen Rappers gewesen sein. "Das ist absolut lächerlich und falsch", stellt nun ein Insider gegenüber People klar – die Ehe der Hollywoodstars sei keineswegs gefährdet.

Seit der Verhaftung von P. Diddy vor rund zwei Wochen wird seine Vergangenheit noch einmal aufgerollt – dazu gehören auch seine berühmt-berüchtigten Partys. Stars wie unter anderem Leonardo DiCaprio (49), Khloé (40) und Kourtney Kardashian (45) oder Prinz William (42) und Harry (40) wird unterstellt, von den Machenschaften des Musikproduzenten gewusst zu haben oder sich sogar bei Events an mutmaßlichen Straftaten beteiligt zu haben. Beweise gibt es für diese Anschuldigungen nicht. "Ashton hat mit all dem nichts zu tun", macht eine weitere Quelle deutlich und fügt hinzu: "Ashton hat Diddy nur bei einer Handvoll gesellschaftlicher und geschäftlicher Ereignisse gesehen, die alle von den Medien dokumentiert wurden."

Dem "I'll Be Missing You"-Interpreten wird unter anderem sexueller Missbrauch und organisierte Kriminalität vorgeworfen. Aktuell sitzt er in einem New Yorker Gefängnis in Untersuchungshaft. P. Diddy beteuert seine Unschuld – zeitgleich wächst aber die Zahl der mutmaßlichen Opfer stetig. Der Anwalt Tony Buzbee gab vor wenigen Tagen via Instagram bekannt, dass seine Kanzlei allein mehr als 50 Personen vertritt, die angeblich Opfer des Musikers und seiner Verbündeten wurden.

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis im März 2022

Getty Images P. Diddy, Musiker

