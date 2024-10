"Germany Shore"-Star Hati Suarez ist bei Fame Fighting dabei

Fans fiebern gespannt Fame Fighting im November entgegen. Jetzt ist eine weitere Kämpferin für das große Boxevent bekannt: Wie auf der offiziellen Instagram-Seite der Veranstaltung verkündet wird, will die Germany Shore-Bekanntheit Hati Suarez ihr Boxtalent unter Beweis stellen. "Für ihre direkte und klare Art ist sie bekannt. Wir erwarten einen spektakulären Kampf, denn Hati ist heiß und brennt förmlich für ihren Kampf", heißt es unter dem Beitrag.

Es ist noch nicht bekannt, gegen wen die dunkelhaarige Beauty in den Ring steigen wird. Jedoch könnte es gut sein, dass es sich bei ihrer Gegnerin um keine Geringere als Walentina Doronina (24) handelt – die ebenfalls in der Gewichtsklasse Featherweight antreten wird. Und auch der Reality-TV-Star scheint sich unter dem Post ein paar Sticheleien nicht verkneifen zu können. "Ich dachte, es heißt 'Fame' Fighting. Finde den Fehler", schreibt Walentina.

Außerdem gibt es ein weiteres Indiz, das darauf hinweist, dass die zwei Frauen gegeneinander antreten könnten. Als die Boxveranstaltung die Teilnahme der 24-Jährigen im Netz bekannt gab, hieß es in dem Post: "Wir haben eine Gegnerin für sie gefunden, [mit der] noch viel Klärungsbedarf herrscht!" Und den haben sie – denn mit Hatis Einzug in der zweiten Staffel "Germany Shore" trafen zwei starke Persönlichkeiten aufeinander, die sich immer wieder aufgrund verschiedener Dinge in die Haare bekamen.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Instagram / hmami_222 Hati Suarez, "Germany Shore"-Teilnehmerin

