Hat sich Britney bei ihrer Kamin-Explosion schwer verletzt?

Britney Spears (42) zeigt sich auf Social Media zurück in Action und sorgt mit einer wilden Geschichte für Aufsehen. Dabei erzählt sie, wie sie sich vor ein paar Monaten fast in Brand gesetzt hätte. Das Ganze macht sie in einem eigenwilligen, selbst ernannten "britischen" Akzent, weil ihr gerade "langweilig" sei. Im Video auf TMZ, das am Montag ursprünglich auf Instagram veröffentlicht wurde, inzwischen aber von ihrem Profil verschwunden ist, schildert die Pop-Prinzessin das feurige Fiasko. Normalerweise überlasse sie das Anzünden des Kamins ihrem Sicherheitsteam, da es wohl schon öfter Probleme gegeben hatte. Doch in jener Nacht vor sechs Monaten wollte sie es eigenhändig versuchen. Dies hatte explosive Folgen: Die Flammen schlugen ihr "direkt ins Gesicht".

Britney glaubt, dass sie damals schwere Verbrennungen "zweiten und dritten Grades" erlitt, nachdem ihre Wimpern und Augenbrauen in Flammen aufgingen. Sie wies sogar auf ihre ungleichmäßigen "Baby-Bangs", also ihre kurzen Stirnfransen, hin und meinte, diese seien das Ergebnis des ganzen Desasters. Die "I'm a Slave 4 U"-Interpretin teilte auch mit, ihr "Begleiter zu der Zeit" hätte friedlich vor sich hin geschlafen und nichts von dem nächtlichen Drama mitbekommen. Also legte sie sich Eis aufs Gesicht, ertrug den Schmerz sieben Stunden lang und schluckte schließlich drei Paracetamol-Tabletten, bevor sie ins Bett ging. "Aber jetzt ist alles gut", beruhigte sie ihre Follower am Ende des Videos.

Aber Feuer scheint einfach nicht Britneys Element zu sein: Vor vier Jahren steckte die Sängerin versehentlich ihr eigenes Heim-Fitnessstudio in Brand – durch ein unglückliches Missgeschick mit zwei Kerzen. "Es war ein Unfall, aber ja, ich habe es abgebrannt", schrieb sie damals in der Bildunterschrift eines Workout-Videos auf Instagram. Britney erzählte, dass sie an der Tür ihres Fitnessraums vorbeiging, als sie plötzlich Flammen sah: "Boom!" Die zweifache Mama dankte Gott, dass der Alarm losgegangen sei und niemand verletzt wurde. Sie sehe das Ganze positiv, da es wesentlich schlimmer hätte kommen können. "Also bin ich dankbar. Ich trainiere sowieso lieber draußen", fügte sie trocken hinzu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears, Musikerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige