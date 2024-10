Daniela Katzenberger leidet an einer Herzrhythmusstörung

Mit Daniela Katzenberger (38) gibt es eigentlich immer etwas zu lachen – für ihre selbstironische und sympathische Art wird der TV-Star schon seit Jahren gefeiert. Aber auch bei ihr ist nicht immer alles leicht und lustig. Im Gespräch mit RTL hat sie sich nun erstmals zu einem gesundheitlichen Problem geäußert: Die Katze leidet seit ihrer Jugend unter einer Herzrhythmusstörung. "Ich habe das oft während der Autofahrt und kriege dadurch dann Panikattacken", gestand die Kultblondine. Sie leide unter sogenannten Extrasystolen – zusätzliche Herzschläge, die Betroffene meist als Herzstolpern oder Herzaussetzer wahrnehmen.

Vor allem in Momenten, in denen sie allein ist, mache ihr das große Angst. "Es fühlt sich an wie ein Paukenschlag gegen die Brust. [...] Als ob das ganze Blut danach in den Kopf schießt. Wie ein Schwindel", beschrieb Daniela ihre Symptome. Seit ihrem dreizehnten Lebensjahr leide sie unter der Krankheit. Zum Glück habe sich herausgestellt, dass die Symptome keine ernsthafte Gefahr für die heute 38-Jährige darstellen. Ihre Psyche leide trotzdem darunter, besonders in Stresssituationen, weshalb sie über mögliche Behandlungsmethoden nachdenke.

Gesundheit ist ein Thema, das in Danielas Leben vor allem in den vergangenen Monaten eine große Rolle gespielt hat. In Vorbereitung auf einen Fitness-Contest hat die Ehefrau von Lucas Cordalis (57) nicht nur ihre Ernährung umgestellt, sondern auch mit intensivem Training begonnen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und auch ihr Lebensgefühl hat sich seitdem verändert. "In allem ist es besser geworden. Man hat viel mehr Ausdauer, die Haut ist besser, ich habe kaum noch Mitesser", verriet die Mutter einer Tochter im Interview mit RTL.

Getty Images Daniela Katzenberger, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juli 2024

