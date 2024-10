Drei Folgen Sommerhaus: Welches Paar begeistert die Fans?

Gerade einmal drei Wochen ist Das Sommerhaus der Stars alt. An Unterhaltung mangelte es nicht – von Streit, Tränen und Liebesbekundungen war bereits einiges an Drama dabei. Fans zeigten sich von Paaren wie Tessa Bergmeier (35) und Freund Jakob oder dem Temptation Island-Couple Umut Tekin (27) und Emma Fernlund eher genervt. Aber konnte ein Duo auch schon die Herzen der Zuschauer erobern? Bisher für fast genauso viel Aufsehen sorgten sicherlich Sam Dylan (33) und sein Rafi Rachek (34). Etwas mehr Zurückhaltung zeigten Theresia Fischer (32) und ihr Partner Stefan, aber auch Raúl Richter (37) und seine Liebste Vanessa Schmitt halten sich eher zurück. Promitochter Alessia Herren (22) und ihr Freund Can scheinen dem Drama ebenfalls größtenteils aus dem Weg zu gehen. Bleibt noch das frisch verliebte Pärchen Gloria Glumac (32) und ihr Micha – die beiden schüren eher Drama untereinander als mit den anderen.

Ein Sommerhaus-Paar musste sich bereits geschlagen geben. In der ersten Nominierungsnacht bekamen zwar Tessa und Jakob alle Stimmen, aber ihre eigene ging an Sarah Kern (55) und Tobias Pankow. Normalerweise hätte diese eindeutige Wahl bedeutet, dass Tessa und Jakob nach Hause müssen. Doch der Sender hatte andere Pläne: Die vier sollten sich in einem Exit-Spiel gegenüberstehen. Die Regeln sind einfach – wer als Erstes die Flagge holt, sichert sich den Verbleib in der Bocholter Promi-WG. Diese hängt aber in luftiger Höhe und um sie zu erreichen, sollen die Couples Kisten stapeln und raufklettern. Gekämpft wird auf beiden Seiten, aber letztlich haben Tessa und Jakob die Nase vorne. Sarah und Tobi müssen nun ihre Koffer packen.

Von dem Sieg der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin und ihrem Liebsten zeigten sich ihre Mitbewohner aber weniger begeistert. Die überzeugten Veganer waren zuvor mit ihrer doch sehr radikalen Einstellung immer wieder angeeckt. Während der Nominierung fühlte Tessa sich berufen, ihren Standpunkt ein weiteres Mal klarzumachen und hielt eine leidenschaftliche Rede für Tierrechte. Ihre Zuhörer schienen aber wenig angetan und belächelten ihre Worte. Glorias Freund Micha hakte letztendlich ein: "Ganz kurz: Wir sind bei keiner Demonstration!"

RTL / Stefan Gregorowius Sarah Kern und Tobias Pankow, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

RTL Tessa Bergmeier und Freund Jakob im "Sommerhaus der Stars"

