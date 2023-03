John Travolta weinte bei den Oscars um Olivia Newton-John

John Travolta (69) überkamen die Emotionen! Natürlich standen auch bei den diesjährigen Oscars in der Nacht von Sonntag auf Montag die besten Schauspieler und Filme des Jahres im Mittelpunkt. Doch der bewegendste Moment des Abends war das traditionelle "In Memoriam"-Tribut. Dabei wird an die Stars erinnert, die seit der vorigen Oscar-Verleihung verstorben sind. Unter ihnen war auch Olivia Newton-John (✝73), die im August 2022 ihrer Krebserkrankung erlag. Ihrem Grease-Kollegen John Travolta kamen die Tränen, als er Olivia in seiner "In Memoriam"-Ansprache würdigte.

Dem "Pulp Fiction"-Darsteller gebührte die Ehre, bei den diesjährigen Oscars den verstorbenen Hollywoodstars zu gedenken. "Sie haben unsere Herzen berührt. Sie haben uns zum Lächeln gebracht und sind liebe Freunde geworden, denen wir immer hoffnungslos verbunden bleiben werden", richtete John seine Worte an das Publikum. Als er den Namen seiner ehemaligen Filmpartnerin Olivia aussprach, ließ der Schauspieler seinen Emotionen freien Lauf und begann zu weinen. Dennoch hielt er seine Rede bis zum Schluss – und die Zuschauer im Saal waren sichtlich berührt...

John und Olivia pflegten über die Jahre stets ein inniges freundschaftliches Verhältnis. Nach ihrem Tod im August postete der "Grease"-Liebling eine liebevolle Hommage an die Sängerin im Netz und lobte darin ihren großen Einfluss. "Ich liebe dich so sehr. Wir werden dich auf dem Weg sehen und wir werden alle wieder zusammen sein. Du gehörst vom ersten Moment an und für immer zu mir! Dein Danny, dein John", schrieb der "Saturday Night Fever"-Star.

