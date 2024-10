Kim Virginia kontert den Fake-Vorwürfen zu Luxushandtaschen

Kim Virginia Hartung (29) präsentierte ihren Fans kürzlich zwei Birkin-Bags – sie kauften ihr die Echtheit der Luxushandtaschen jedoch nicht ab. Auf Instagram meldet sich der Realitystar jetzt zu Wort und stellt klar: Es handelt sich nicht um Fälschungen. "Die einzigartige Verifizierungsnummer hat sie sicher auch gefälscht. Peinlich", schreibt sie mit einem sarkastischen Unterton zu einem Video, in dem sie mit einer ihrer Taschen in Richtung der Kamera stolziert und ein Zertifikat ins Bild hält. Außerdem macht sie sich über die Fake-Vorwürfe lustig. "Falls noch ein Verifizierungscode für meine andere 'Fake-Birkin' gebraucht wird, meldet euch bei mir", steht in dem Clip.

Wie die einstige Dschungelcamp-Kandidatin im Netz erklärte, hat sie sich die teuren Handtaschen nicht selbst gekauft. Sie sind ein Geschenk ihres Lovers. Unter Kims Post häuften sich jedoch die Kommentare, in denen ihre Follower anzweifelten, dass ihr Liebhaber wirklich so viel Geld für sie ausgegeben hat. "Sorry, Kim, aber die sind fake. Der Boden von beiden ist komplett eingeknickt. Die gibt es in Oldtown an jeder Straßenecke zu kaufen", behauptete ein Nutzer, während ein anderer betonte: "Die gibt es nicht einfach so im Store zu kaufen, dafür gibt es Wartelisten und es dauert ewig, bis man eine bekommt."

Die 29-Jährige scheint mit der Reaktion ihrer Fans aber schon gerechnet zu haben. In ihrer Aufnahme betonte sie bereits, lange überlegt zu haben, ob sie ihre neuen Lieblinge in den sozialen Medien präsentieren sollte. Und auch jetzt geht Kim erneut darauf ein. "Warum ich das erst nicht posten wollte und mit mir gehadert habe, ist, glaube ich, mittlerweile allen klar", erläutert sie und fügt hinzu: "Warum ich mich doch dazu entschieden habe? Ich habe in den letzten Wochen vieles privat gehalten, aber ich möchte versuchen, nicht mehr bei jedem Post zu denken: 'Das zeige ich nicht, da werde ich gecancelt und bekomme eh nur Hate.'"

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im September 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Influencerin

