Schenkte Kim Virginias Liebhaber ihr etwa Fake-Handtaschen?

Kim Virginia Hartung (29) verrät ihren Instagram-Followern ein teures Geheimnis: Die Reality-TV-Persönlichkeit ist nun stolze Besitzerin zweier Handtaschen einer Luxusmarke, bei der die Preisspanne pro Tasche zwischen 8.000 und 200.000 Euro liegt. Wie sie in ihrem Video erklärt, sind ihre neuen Lieblinge ein Geschenk ihres Lovers – ihre Fans scheinen von der Echtheit der Taschen jedoch nicht überzeugt zu sein. "Sorry, Kim, aber die sind fake. Der Boden von beiden ist komplett eingeknickt. Die gibt es in Oldtown an jeder Straßenecke zu kaufen", behauptet ein User in den Kommentaren, während ein anderer meint: "Warum will sie uns eigentlich für dumm verkaufen?"

Die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin erklärt unter ihrem Beitrag, sie habe ihrem Liebhaber erzählt, sich so eine Handtasche "immer gewünscht" zu haben, woraufhin sie "shoppen gehen" durfte. Neben dem Aussehen der Taschen ist es aber auch genau dieses Detail, was den Fans sauer aufstößt. "Die gibt es nicht einfach so im Store zu kaufen, dafür gibt es Wartelisten und es dauert ewig, bis man eine bekommt", merkt ein Nutzer an. Auf die Fake-Vorwürfe hat Kim aber eine Antwort: "Also, wenn ich hier mit dem Zertifikat und der Taschennummer sitze, wird wohl kaum [jemand anderes] ohne Bild viel Ahnung haben", stellt sie auf TikTok klar.

Dass die Fans ihr die Geschichte nicht abkaufen, dürfte eine Person weniger überraschen. Während Kims Teilnahme an Beauty & The Nerd lebte sie zusammen mit Salvatore Vassallo unter einem Dach – und dieser bekannte sich im Promiflash-Interview dazu, nicht viel von der 29-Jährigen zu halten, da sie ein falsches Spiel spiele. "Das ist für mich die größte Schauspielerin, die man auf dieser Welt finden kann", betonte er und ergänzte: "Sie hat einfach den falschen Job erwischt. Sie hätte wirklich eine Ausbildung als Schauspielerin machen müssen, um bei Filmen mitspielen zu können."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Virginia Hartung, Reality-TV-Sternchen

Anzeige Anzeige

privat Salvatore Vassallo, Reality-TV-Darsteller

Anzeige Anzeige