Kourtney Kardashian teilt Hommage an ihren Vater (†59)

Kourtney Kardashian (45) erinnerte mit einem emotionalen Posting auf Instagram an ihren verstorbenen Vater Robert Kardashian Sr. (✝59). Anlässlich seines 21. Todestages teilte die The Kardashians-Bekanntheit ein herzerwärmendes Bild von sich und dem Staranwalt aus dem Jahr 1993, rund zehn Jahre vor seinem Ableben. Auf dem Foto posiert die damals 14-Jährige neben ihrem Vater bei einem Vater-Tochter-Tanz vor einer Luftballonwand. Während Kourtney die Arme verschränkt hat und ernst in die Kamera blickt, lächelt Robert und legt seinen Arm liebevoll um seine älteste Tochter.

Zu dem Schnappschuss schrieb die Frau von Travis Barker (48): "Vater-Tochter-Tanz, 1993. Ich vermisse dich." Ihre Schwester Khloé (40) kommentierte liebevoll: "Ich liebe dich, Kourt". Viele Fans und Follower schließen sich ihr an und spenden Trost. Doch ein weiteres Detail sticht ihren Bewunderern ins Auge: Die Ähnlichkeit zwischen Kourtney und ihrer Nichte North West (11)! "Northie, bist du das?", merkte ein Fan verblüfft an.

Auch ihre Schwestern Khloé und Kim Kardashian (43) erinnern regelmäßig an ihren geliebten Vater. Im Rahmen des fünften Jahrestags des UCLA Robert G. Kardashian Center for Esophageal Health hielt Kim im April eine ergreifende Rede und bedankte sich bei dem Professor und Forscher Dr. Esrailian für seinen Beitrag zur Ehrung ihres Vaters. "Als mein Vater starb, war er einer der ersten Menschen, die wir anriefen, um herauszufinden, wie wir ihn wirklich ehren können und wie wir das sinnvoll machen können", erklärte die Skims-Gründerin in ihrer Ansprache.

Instagram / kourtneykardash Kourtney und Robert Kardashian Sr. im Jahr 1993

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP via Getty Images Kourtney, Khloé und Kim Kardashian

