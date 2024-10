Plant Heidi Klum Retro-Halloween-Kostüm für guten Zweck?

Heidi Klum (51), die sogenannte Königin von Halloween, hat in Zusammenarbeit mit UNICEF USA die Rückkehr der ikonischen "Little Orange Box" angekündigt. Gemeinsam mit ehemaligen Teilnehmern seiner Shows Project Runway und "Making the Cut" möchte das Supermodel laut People das traditionelle Süßigkeitensammeln für einen guten Zweck wiederbeleben. In einer humorvollen Kampagne fordert Heidi verschiedene Designer auf, Ideen für ihr aktuelles Halloween-Kostüm zu entwickeln und setzt dabei auf etwas "zeitloses" und "retro". Es scheint, als gäbe die Germany's Next Topmodel-Berühmtheit damit einen kleinen Hinweis auf ihr diesjähriges Kostüm, das sie anlässlich ihrer berühmten Halloween-Party plant.

Während die Designer ihre Entwürfe präsentieren, bittet Heidi um Vorschläge, die einen großen Eindruck hinterlassen. Als ein kleiner Junge die berühmte "Little Orange Box" von UNICEF ins Spiel bringt, ist Heidi begeistert. 1950 gab es die Box das erste Mal – und das Besondere daran ist ein QR-Code, mit dem man auf die UNICEF-Website gelangt, um eine Spende zu hinterlassen. Ob diese wirklich ein Teil ihres diesjährigen Kostüms sein wird, lässt die Mutter von Leni Klum (20) jedoch offen. "Hmm ... sagen wir einfach, ihr müsst abwarten und sehen! Ihr wisst, dass ich eine gute Überraschung liebe", erklärt sie gegenüber People.

In Sachen Halloween-Kostüm übertrifft sich Heidi seit Jahrzehnten immer wieder selbst. So bewies sie ihre Extravaganz bereits als Vampir, Goldmarie, Horror-Lady, Grusel-Katze, Anatomiepuppe, alte Oma oder auch als überdimensionaler Regenwurm. Im vergangenen Jahr verkleidete sich Heidi als riesengroßer Pfau, dessen Gefieder von Akrobaten des Cirque du Soleil verkörpert wurde. Und auch ihr Göttergatte Tom Kaulitz (35) war Teil des Kostüms: Er war als Pfauenei verkleidet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den Unicef Children's Champion Awards 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz an Halloween 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige