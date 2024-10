Prinzessin Beatrice' zweites Baby verändert die Thronfolge

Gestern verkündete das britische Königshaus wunderbare Neuigkeiten: Prinzessin Beatrice (36) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (40) erwarten im nächsten Frühjahr ihr zweites gemeinsames Kind. Mit der Geburt des neuen Familienmitglieds wird sich die Thronfolge im britischen Königshaus ändern, wie Mirror berichtet. Derzeit steht Beatrice an neunter Stelle der Thronfolge, ihre erstgeborene Tochter Sienna an zehnter. Das neue Baby wird den elften Platz einnehmen, wodurch Prinzessin Eugenie (34), Beatrices Schwester, und ihre Söhne August und Ernest auf die Plätze zwölf, dreizehn und vierzehn rutschen. Auch weitere Mitglieder der königlichen Familie, wie Prinz Edward (60) und seine Kinder werden in der Reihenfolge nach hinten verschoben.

Wird das Kind von Beatrice und Edoardo auch einen royalen Titel erhalten? Es ist unwahrscheinlich, dass König Charles (75) seiner Großnichte oder seinem Großneffen einen Titel verleihen wird, allerdings erhalten Beatrice' Kinder aus einem anderen Grund einen Adelstitel – und zwar wegen ihres Papas. "Edoardo ist der einzige männliche Nachkomme, der die Familie in die nächste Generation führt. Er ist ein Graf, seine Frau wird automatisch eine Gräfin, und alle ihre Kinder werden Grafen oder 'Nobile Donna' sein", erklärte Graf Alessandro Mapelli Mozzi, der Vater von Edoardo, im Gespräch mit Daily Mail.



Beatrice' Familie reagiert positiv auf die Baby-News. "Worte können meine Freude und Aufregung über den weiteren Zuwachs in eurer wunderbaren Familie kaum ausdrücken. Wieder Oma zu werden, erfüllt mein Herz mit so viel Glück und Dankbarkeit", schrieb ihre Mama Sarah Ferguson (64) auf Instagram. Auch ihre Schwester Eugenie meldete sich auf der Social-Media-Plattform zu Wort. Ein Foto der Familie kommentierte sie mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch, Beabea... Ich freue mich auf die gemeinsame Mutterschaftsreise mit dir und auf noch einen Kleinen in der Bande".

Getty Images Prinzessin Beatrice mit Edoardo bei einer Hochzeit, 2021

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie mit ihren Männern und Kindern, 2022

