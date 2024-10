Doch noch ein Paar? Leonardo DiCaprio und Vittoria turteln

Leonardo DiCaprio (49) und seine Freundin Vittoria Ceretti (26) wurden nun in Rom gesichtet, wo sie verliebt durch die Stadt schlenderten. Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen den Schauspieler und das Model, wie sie die romantische Atmosphäre der Ewigen Stadt genossen. Leonardo hielt Vittoria in seinen Armen auf einer Treppe einer alten Kirche, während er ein heißes Getränk genoss und die Aussicht bewunderte. Gemeinsam mit Leonardos Mutter Irmelin Indenbirken besuchten sie Sehenswürdigkeiten wie die Basilika San Clemente und die Kirche San Bonaventura auf dem Palatin, die einen beeindruckenden Blick auf das Kolosseum bietet.

Mehrere Fotos dokumentierten die innigen Momente des Paares, die so öffentlich bisher selten zu sehen waren. Leonardo spielte den perfekten Fotografen und schoss zahlreiche Bilder von Vittoria und seiner Mutter von der malerischen Kirchenempore aus. Besonders auffällig war, wie vertraut Vittoria mit Leonardos Mutter wirkte. Dabei wurde zuletzt noch spekuliert, dass der Oscar-Preisträger und das Model getrennt sein könnten. Denn der 49-Jährige wurde zuletzt mit seinem Ex-Flirt Neelam Gill (29) gesehen. Doch die neuen Bilder zeigen wohl: Das Paar ist offenbar noch superglücklich.

Vittoria Ceretti, geboren am 7. Juni 1998, hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als erfolgreiches Model gemacht und ist in der Modewelt keine Unbekannte. Sie lief bereits für renommierte Designer über die Laufstege der großen Modenschauen und zierte die Cover diverser Magazine. Leonardo DiCaprio, der für seine Rollen in Filmen wie "Titanic" und "The Revenant" bekannt ist, hält sein Privatleben meist bedeckt. Die öffentliche Zuneigung und die gemeinsamen Ausflüge mit seiner Mutter könnten bedeuten, dass Vittoria in seinem Leben eine besondere Rolle spielt.

Getty Images Leonardo DiCaprio, Filmstar

Getty Images Vittoria Ceretti bei der Met Gala 2024

