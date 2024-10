Prinz William feuert sein Lieblingsfußballteam frenetisch an

Prinz William (42) hat erneut seine Leidenschaft für seinen Lieblingsfußballverein Aston Villa gezeigt. Am Mittwochabend wurde der Thronfolger im Villa-Park-Stadion in Birmingham gesichtet, wo er gemeinsam mit ehemaligen Legenden des Vereins posierte. "42 Jahre später sind unsere Legenden, die 1982 den Europapokal der Landesmeister gewannen, an einem historischen Abend für Aston Villa hier. Bereit für das erste Heimspiel im diesjährigen europäischen Abenteuer", schrieb der Verein auf seinem Instagram-Kanal zu dem Foto, das William strahlend zwischen den Helden des Europapokalsiegs von 1982 zeigt. Anlass seines Besuchs war das spektakuläre Spiel gegen den FC Bayern München.

Als langjähriger Fan ließ sich William dieses historische Spiel natürlich nicht entgehen. Auf der Tribüne wurde der Royal später noch beim Jubeln und Mitfiebern abgelichtet. Und offenbar hat seine Anwesenheit Glück gebracht – denn Aston Villa gewann 1:0 gegen die Münchner. Schon in seiner Jugend entschied sich William bewusst für dieses Team und nicht für einen der großen Londoner Clubs. Seine Begeisterung für den Verein ist bekannt und er besucht regelmäßig Spiele, wann immer es seine royalen Pflichten erlauben. Oft begleitet ihn sein ältester Sohn George (11), mit dem er die Leidenschaft für Fußball teilt.

Neben seiner Rolle als Fan ist William auch Präsident des englischen Fußballverbands und engagiert sich aktiv für den Sport. Seine Frau Prinzessin Kate (42) teilt seine Begeisterung und unterstützt ihn in seinen Aktivitäten. Gemeinsam setzen sie sich für wohltätige Projekte ein, die durch Fußball unterstützt werden. Privat genießt William die Zeit mit seiner Familie und nutzt gemeinsame Stadionbesuche, um seinen Kindern Werte wie Teamgeist und Fairplay näherzubringen.

Getty Images Prinz George mit seinem Vater Prinz William

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

