Sollen Prinz Harrys Auftritte von Misserfolgen ablenken?

Prinz Harry (40) hat erneut ohne seine Frau Meghan Markle (43) einen öffentlichen Auftritt absolviert. Am Montag nahm der Herzog von Sussex an den WellChild Awards in London teil, was seinen achten Solo-Auftritt innerhalb von acht Tagen markiert. Diese Serie von Einzelauftritten lässt vermuten, dass sich etwas in der gemeinsamen Arbeitsweise des Paares verändert hat. Der PR-Stratege Mark Borkowski äußerte gegenüber dem Daily Telegraph, dass die Trennung ihrer beruflichen Aktivitäten schon seit einiger Zeit stattfinde und möglicherweise darauf hindeute, dass "etwas im Gange" sei. "Es braucht keinen Raketenwissenschaftler, um zu erkennen, dass da etwas vor sich geht", erklärte er.

Während Harry verstärkt auf wohltätige Arbeit setze und "zu den Grundlagen zurückkehrt", widme sich Meghan anderen Projekten. Mark fügte hinzu, dass ihr gemeinsamer "Star-Power"-Effekt nicht wie erhofft funktioniert habe und sie daher mittlerweile eine andere Strategie fahren, um von der schlechten Presse abzulenken. "Sie brauchen ein Vorhaben, das von den Misserfolgen ablenkt. Der Wohltätigkeitsaspekt zeigt jedem, dass er [Harry] einen Wert jenseits der kontroversen Dinge hat. Es hat den Effekt, dass sie sich von der schlechten Presse und den gescheiterten inhaltlichen Ideen abgrenzen", erklärte er weiter.

Zuletzt landeten die Sussexes wieder vermehrt negativ in den Schlagzeilen. Vor allem die starke Fluktuation ihrer Mitarbeiter sorgte für die fiesen Gerüchte, dass sie einfach keine guten Arbeitgeber seien. Unter anderem trat ihr Ex-Stabschef Josh Kettler nach nur drei Monaten von seinem Amt zurück. "Es gab Dinge, mit denen er sich nicht wohlgefühlt hat", verriet eine Quelle dazu gegenüber Daily Mail. Kurz darauf wurde außerdem bekannt, dass auch ihre PR-Beraterin ihre Position "still und leise" verlassen habe. Insgesamt soll das Paar laut dem Blatt in den vergangenen drei Jahren zehn Mitarbeiter verloren haben.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

Getty Images Prinz Harry bei König Charles' Krönung im Mai 2023

