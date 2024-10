Timothée Chalamet zeigt ungewohnten Look mit Bart und Brille

Timothée Chalamet (28) wurde am Montag am Set seines neuen Films "Marty Supreme" in New York City gesichtet. Der 28-jährige Schauspieler sorgte laut People bei Fans und Passanten mit seinem neuen Look für Aufsehen. Mit Schnurrbart und Brille war der Schauspieler kaum wiederzuerkennen. Mit Hemd, dunkelblauer Weste, brauner Hose und zurückgekämmtem Haar schlüpft Timothée in die Rolle seines neuen Charakters.

Als Tischtennis-Legende Marty Reisman, der in den 1950er- und 1960er-Jahren weltweite Erfolge feierte, beweist Timothée in "Marty Supreme" einmal mehr seine Wandlungsfähigkeit. Inszeniert wird das an wahre Begebenheiten angelehne Drama von Josh Safdie, der zusammen mit Ronald Bronstein auch das Drehbuch verfasst hat. Bereits im Juli dieses Jahres kündigte das renommierte Filmstudio A24 auf X das Projekt an und veröffentlichte dazu ein Bild eines Tischtennisballs mit der Aufschrift "Marty Supreme". Im August wurde bekannt, dass an Timothée Chalamets Seite keine geringere als Hollywoodstar Gwyneth Paltrow (52) spielen wird. Nach längerer Auszeit ist das Sportdrama ihre Rückkehr auf die große Leinwand. Zuletzt war sie 2019 in "Avengers: Endgame" in der Rolle der Pepper Potts zu sehen.

Timothée ist neben seiner Rolle in "Marty Supreme" derzeit in mehrere spannende Projekte involviert. So wird er demnächst als junger Bob Dylan (83) in der Filmbiografie "A Complete Unknown" zu sehen sein, die am ersten Weihnachtstag erscheinen soll. Der Film erzählt von Bob Dylans Anfängen in New York City und seiner aufsehenerregenden Performance beim Newport Folk Festival 1965. Die Verwandlung von Timothée für diese Rolle sowie seine Gesangseinlagen haben bereits im Vorfeld für große Begeisterung gesorgt. Es ist offensichtlich, dass optische Veränderungen für seine Filmrollen dem Schauspieler sichtlich Spaß machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige