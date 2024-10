Zu viel am Tablet? Bushidos Tochter Laila hat Verspannungen

Laila Ferchichi ist in die Fußstapfen ihrer Mama Anna-Maria Ferchichi (42) getreten. Die Tochter von Bushido (46) begeistert seit geraumer Zeit ihre Follower im Netz mit Storys, Beiträgen und Videos. Wird dem Promispross ein Hobby nun zum Verhängnis? Auf Instagram meldet sich Anna-Maria mit unschönen Nachrichten bei ihrer Community: Laila leidet unter schmerzhaften Rückenproblemen. "Laila hat starke Verspannungen in Rücken und Nacken, kommt wahrscheinlich vom iPad beziehungsweise iPhone. Ich glaube, diese Generation Kinder hat einfach ganz andere Probleme als wir früher", stellt die achtfache Mutter fest.

Anna-Maria betont im gleichen Atemzug, dass sich ihre Tochter eigentlich regelmäßig in Form von körperlicher Bewegung auslastet. "Sie macht viel Sport und bewegt sich auch viel, aber nutzt eben täglich digitale Medien", führt sie weiter aus. "Die Haltung ist dabei natürlich fürchterlich für einen wachsenden Kinderkörper", räumt sie allerdings im gleichen Atemzug ein. Für Laila wird nun ein spezielles Nackenkissen besorgt, das ihr mit den Verspannungen helfen soll. Auch ihre Geschwister müssen sich jetzt vorsorglich einer Behandlung beim Chiropraktiker unterziehen, wie die 42-Jährige ausplaudert.

Laila offenbarte erst vor wenigen Tagen, dass sie noch an einem weiteren gesundheitlichen Problem leidet. Die Elfjährige führte in ihrer Story auf Instagram vor, dass sich ihr linkes Augenlid unnatürlich bewegt, wenn sie von etwas abbeißt. Der Name dieser Krankheit lautet Marcus-Gunn-Syndrom und betrifft rund drei Prozent der gesamten Weltbevölkerung, wie das Mädchen berichtete. "Durch das Syndrom ist mein Auge mit meinem Kiefer verbunden", erklärte sie. Schmerzen habe sie dadurch aber keine.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und ihre Tochter Laila im April 2023 in Dubai

Instagram / laila_maria_ferchichi Laila Ferchichi im September 2024

