Ana de Armas verzaubert in einem durchsichtigen Spitzenkleid

Ana de Armas (36) ist auf der Fashion Week ein gern gesehener Gast. Bei der Louis-Vuitton-Show in Paris überzeugt die Schauspielerin nun in einem sexy Look. Ihr Kleid aus schwarzer Spitze ist vollkommen durchsichtig und gibt den Blick auf einen schlichten Body frei, den sie darunter trägt. Zu dem femininen Kleidchen kombiniert die "Blonde"-Darstellerin schwarze Stiefel und eine kleine Clutch. Ana ist wohl gut gelaunt – denn den Kameras wirft sie eine verführerische Kusshand zu.

Die aufsehenerregenden Auftritte der Kubanerin auf Modenschauen, Premieren und Co. könnten demnächst jedoch rarer werden. Kürzlich traf Ana nämlich die Entscheidung, Hollywood vorerst den Rücken zu kehren. Statt über ein aufregendes Leben in Los Angeles freut sich die Ex von Ben Affleck (52) jetzt über ihr ruhiges Dasein im ländlichen Vermont. "Man spürt einfach, wann es Zeit für eine Veränderung ist", erklärte sie gegenüber E! News. Der Umzug sei nicht nur eine räumliche Flucht gewesen, sondern auch die bewusste Entscheidung für ein zurückgezogeneres Leben.

Von der Schauspielerei will Ana anscheinend dennoch keinen Abstand nehmen. In diesem Jahr wird sie an der Seite von Sydney Sweeney (27), Jude Law (51) und dem deutschen Filmstar Daniel Brühl (46) in "Eden" zu sehen sein – für das kommende Jahr steht bereits "Ballerina", ein Spin-off der beliebten John Wick-Reihe mit Keanu Reeves (60) auf dem Plan. Bereits in den vergangenen Jahren feierte sie mit großen Produktionen wie "Knives Out" oder dem James Bond-Streifen "No Time to Die" einen Erfolg nach dem nächsten.

Getty Images Ana de Armas im Oktober 2024

Getty Images Sydney Sweeney, Daniel Brühl, Ana de Armas und Jude Law bei der "Eden"-Premiere in Toronto

