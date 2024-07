Haben Kathi Wagener und Kevin Yanik doch noch eine Zukunft?

Katharina Wagener (29) und Kevin Yanik (26) trennten sich im Mai kurz nach der Taufe ihres zweiten gemeinsamen Sohnes. Mittlerweile ist einige Zeit vergangen und die Follower der beiden wollen wissen, ob es vielleicht doch noch mal zu einem Liebes-Comeback der einstigen Are You The One?-Kandidaten kommen könnte. In ihrer Instagram-Story schreibt Kathi: "Ich weiß es nicht. Es ist gerade einfach komisch – und ich glaube, es macht erst Klick, wenn jemand Neues ins Leben kommt."

Trotz der Trennung verbringen Kathi und Kevin noch immer viel Zeit miteinander, wie die Influencerin außerdem verrät: "Wir sehen uns ja immer noch regelmäßig. Ich koche und wir essen zusammen, machen Ausflüge mit und für die Kinder und er ist noch immer mein engster Freund und der Mann, der mich am besten kennt und dem ich am meisten vertraue." Kathi ist der Meinung, dass sowohl sie als auch Kevin erst mal Zeit für sich bräuchten. "Was danach kommt, sehen wir", zeigt sich die 29-Jährige zuversichtlich.

Die Trennung verkündete Kevin Ende Mai im Netz. "Kathi und ich sind und werden kein Paar mehr", schrieb er und fügte hinzu: "Ich selbst habe immer mein Bestes gegeben und das weiß sie selbst: Kein Mann ist so aufmerksam wie ich." Wenig später meldete sich auch Kathi zu Wort und bestätigte das Liebes-Aus: "Egal, was ich jetzt schreiben oder sagen würde, es wäre nicht richtig. Trotzdem habt ihr es verdient, dass ich ein paar kurze Worte dazu schreibe. Ja, wir haben uns getrennt – einvernehmlich. Das steht aber auch schon länger fest."

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leonardo

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, Februar 2022

