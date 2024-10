Nach Mike: Leyla Lahouar zieht in den Promi-BB-Container

In wenigen Tagen wird eine neue Staffel Promi Big Brother über die deutschen Fernsehbildschirme flimmern. Die Macher der Show sorgen nun bei den Fans für eine große Überraschung: Neben dem Kandidaten Mike Heiter (32) wird auch seine Partnerin Leyla Lahouar (28) in die härteste Promi-WG Deutschlands ziehen. Wie sie beim "Promi Big Brother-Countdown" auf Joyn ausplaudert, war es für sie sehr anstrengend, ihre Teilnahme zu verstecken: "Es war auch ein Nervenkitzel, es als Überraschung [zu verpacken], dass ich am Ende auch dabei bin."

Doch obwohl sich die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin darüber freut, ihren Liebsten nicht vermissen zu müssen, macht sie sich auch Gedanken darüber, wie es sein wird, gegen Mike antreten zu müssen. Dennoch betont sie, dass sie Mike in einem Duell nur als Gegner sieht, nicht als ihren Partner. Trotzdem ist es Leyla auch wichtig klarzustellen, dass sie dem Blondschopf den Sieg genauso sehr gönnt wie sich selbst.

Neben Mike und Leyla stehen derzeit noch elf weitere Kandidaten fest: Mit Tatort-Bekanntheit Mimi Fiedler (49), Fußballer Max Kruse (36), Model Verena Kerth (43), Sänger Daniel Lopes (47) und Schauspieler Jochen Horst (63) scheinen sich die Produzenten eine bunte Mischung an Teilnehmern ausgesucht zu haben. Außerdem kämpfen Reality-Queen Cecilia Asoro (28), Influencer Sinan Movez (19), Reporterin Bea Peters (42), Berlin - Tag & Nacht-Star Matthias Höhn (28), Moderatorin Alida Kurras (47) und die Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner um den Sieg.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

RTL Leyla Lahouar, Influencerin

