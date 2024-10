Süße Fotos: Blake gratuliert Gwen Stefani zum 55. Geburtstag

Blake Shelton (48) hat seine Ehefrau Gwen Stefani zu ihrem 55. Geburtstag hochleben lassen. Am Donnerstag teilte der Country-Sänger eine Reihe liebevoller Fotos auf Instagram, um den Ehrentag der No Doubt-Leadsängerin zu feiern. Unter den Bildern befand sich ein herzliches Selfie, ein gemeinsamer Auftritt auf der Bühne sowie ein Foto, auf dem Gwen auf Blakes Schoß sitzt. Er schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag an mein Lieblingsmädchen... Mein hübsches Mädchen, Gwen Stefani! Ich liebe dich!"

Die Sängerin teilte den Beitrag ihres Mannes in ihrer Social-Media-Story und fügte selbst Videos und Bilder hinzu, die ihren besonderen Tag dokumentierten. In einem Clip wünschte sie sich selbst einen "Happy Birthday", während sie mit Blake durch die malerische Landschaft wanderte. Zudem zeigte sie Schnappschüsse von ihnen vor einer idyllischen Kulisse und als sie gemeinsam anstießen.

Das Paar, das sich 2014 bei den Dreharbeiten zur Castingshow The Voice kennengelernt hatte, ist seit 2021 verheiratet. Zuvor waren die beiden bereits in anderen Beziehungen, fanden aber schließlich zueinander und gelten seitdem als eines der Traumpaare der Musikszene. Sie teilen nicht nur die Liebe zur Musik, sondern auch zu Tieren. Erst kürzlich haben sie ihr neuestes Familienmitglied begrüßt – ein Kätzchen namens Corn, das sogar in der aktuellen Staffel von "The Voice" einen Auftritt hatte.

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani, Musiker

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani, April 2024

