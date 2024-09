Großes Herz: Gwen Stefani und Blake retten krankes Kätzchen

Für ein Kätzchen ist bei Gwen Stefani (54) und Blake Shelton (48) immer Platz. Die Sängerin und der Countrystar beweisen jetzt ihr großes Herz für Tiere. Bei Instagram stellen die beiden ihren Followern das neueste Familienmitglied vor, eine kleine Katze von der Straße: "Das ist Corn Shelton. An dem Tag, an dem er bei uns zu Hause aufgetaucht ist, war er kaum noch am Leben und so krank", berichtet Gwen den Followern. Die Bilder in dem Videozusammenschnitt zeigen, wie die "Don't Speak"-Interpretin das schwer kranke Kätzchen in ein Handtuch eingewickelt auf dem Schoß hält und ihm liebevoll das Gesicht säubert. Stolz erzählt sie weiter: "Aber mit viel Liebe und Pflege wurde er ein gesundes Kätzchen. Wir sind so dankbar, dass er ein Teil unserer Familie ist." Auf weiteren Aufnahmen ist der Stubentiger putzmunter und gesund auf dem Grundstück zu sehen.

So viel Herzensgüte kommt vor allem bei den Fans richtig gut an. In den Kommentaren nehmen sie fleißig Anteil an dem Schicksal des kleinen Corn. "Dieses Kätzchen ist der Jackpot", schwärmt ein User. Ein anderer lobt: "Danke, Gwen und Blake, dass ihr diese süße kleine Erdnuss gerettet habt. Er wird die besten Beschützer der Welt haben." Besonderes Lob gibt es auch von der Tierschutzorganisation PETA, die oft mit Promis wie Gwen und Blake zusammenarbeitet: "So süß. Danke, dass ihr Corn in eurer Familie willkommen heißt und einem Kätzchen in Not helft. Er hat großes Glück, dass er euch gefunden hat." Und auf der gemeinsamen Ranch ist Corn sicherlich in bester Gesellschaft.

Die Katze ist für Gwen und Blake sicherlich die perfekte Ergänzung ihrer Familie. Gemeinsame Kinder hat das Paar nicht, aber die ehemalige No Doubt-Frontfrau brachte ihre drei Söhne Apollo (10), Zuma (16) und Kingston (18) mit in die Ehe. Alle drei stammen aus ihrer Beziehung zu Gavin Rossdale (58). Mit dem Bush-Gitarristen war Gwen von 2002 bis 2016 verheiratet. Während der Dreharbeiten bei The Voice 2015 lernte die US-Amerikanerin dann Blake kennen, der zu dem Zeitpunkt noch mit seiner Kollegin Miranda Lambert (40) liiert war. Bei den Oscars 2016 zeigten die beiden sich dann das erste Mal als Paar auf dem roten Teppich. Geheiratet wurde aber erst 2021.

Instagram / gwenstefani Corn Shelton, Katze von Blake Shelton und Gwen Stefani

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani, Blake Shelton und Apollo Bowie Flynn

