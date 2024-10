Unglückliche Ehe: Warum Donna Kelce 25 Jahre durchhielt

Donna Kelce, die Mutter der NFL-Spieler Jason Kelce (36) und Travis Kelce (35), hat offen über die frühere Ehe mit ihrem Ex-Mann Ed Kelce gesprochen. Sie erklärte gegenüber Glamour, dass sie und Ed trotz einer nicht funktionierenden Beziehung 25 Jahre verheiratet blieben – vor allem aus Rücksicht auf ihre Kinder. "Mein Mann und ich wussten, dass unsere Ehe nicht funktionierte, aber wir blieben für die Kinder zusammen", erzählte Donna. Ihre Beziehung sei jedoch stets sehr freundschaftlich gewesen, damit sie sicherstellen konnten, dass das Leben ihrer Kinder so normal wie möglich war.

Die ehemalige Bankangestellte arbeitete während der Jugend ihrer Söhne hart, um die Familie zu unterstützen. "Ich war Bankkauffrau in verschiedenen Bundesstaaten. Ich wollte vorankommen, habe wirklich, wirklich hart gearbeitet und war die Hauptverdienerin in der Familie", teilte sie mit. Es war ihr wichtig, ihren Kindern zu zeigen, dass eine Frau alles tun kann, was sie möchte. Donna und Ed entschieden sich erst nach 25 Jahren zur Scheidung. "Wir arbeiteten als Team zusammen, denn es ist sehr schwierig, Kinder allein großzuziehen", sagte sie im Mai im "Martha Stewart Podcast" und erklärte: "Wir entschieden, dass wir während der gesamten Zeit, in der die Kinder im Haus waren, verheiratet bleiben würden, und so hat es auch funktioniert."

Auch Travis, der aktuelle Freund von Taylor Swift (34), sprach über die Ehe seiner Eltern. In der 2023 veröffentlichten Amazon-Prime-Dokumentation "Kelce" erzählte er, dass er in der Mittelschule bemerkte, dass seine Eltern kein gemeinsames Schlafzimmer hatten und ihre Beziehung anders war als die anderer Familien. "Ich begann, diese Verbindungen herzustellen und realisierte, dass sie sich wahrscheinlich trennen würden", sagte er. Sowohl Travis als auch sein älterer Bruder Jason haben eine enge Beziehung zu ihren Eltern und betonen oft, wie wichtig der familiäre Zusammenhalt für ihren Erfolg war. Donna ist heute stolz auf die Karrieren ihrer Söhne und unterstützt sie, wo sie kann.

