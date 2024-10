Zum 32. Hochzeitstag: Michelle Obama schwärmt von Barack

Am 3. Oktober feierten Michelle (60) und Barack Obama (63) ihren 32. Hochzeitstag und ließen ihre Fans an diesem besonderen Tag teilhaben. Auf den beiden Instagram-Profilen veröffentlichte das Paar einen identischen Beitrag. Michelle und Barack zeigen sich in glücklicher Umarmung im Whitney Museum of American Art in New York City. Die beiden strahlen vor den Plakaten der Alvin Ailey Dance Company übers ganze Gesicht und man sieht ihnen auch nach über dreißig Jahren Ehe an, wie verliebt sie noch ineinander sind.

Wie jedes Jahr zu ihrem Hochzeitstag teilen die beiden ihre Zuneigung öffentlich auf ihrem Instagram-Account. Michelle schrieb in ihrem Beitrag: "32 actiongeladene Jahre mit meinem Schatz! Durch alles hindurch, danke, dass du immer hinter mir stehst, an meiner Seite bist und Wege findest, mich zum Lächeln zu bringen. Ich liebe dich, Barack Obama." Und wie gewohnt antwortet Barack ebenso liebevoll: "Alles Gute zum Jahrestag, Michelle Obama! 32 Jahre zusammen, und ich hätte mir keinen besseren Partner und Freund fürs Leben wünschen können." Der Look der beiden war zwar lässig, aber farblich aufeinander abgestimmt. Während Michelle einen dunkelblauen Blazer und eine dunkelblaue Hose im Batikmuster trug, wählte Barack eine graue Hose, einem schwarzen Hemd und einer schwarzen Jacke.

Über all die Jahre hinweg teilen Michelle und Barack jedoch nicht nur die Liebe zu Kunst und Kultur, sondern auch eine lange Tradition. Jedes Jahr schreiben sich die beiden zum Hochzeitstag oder zum Geburtstag des Partners liebevolle Worte. Fans des Traumpaares warten jedes Jahr gespannt, was sie sich zu sagen haben und welchen privaten Moment sie mit der Welt teilen. Denn zu jedem Instagram-Beitrag gibt es immer ein Foto, das die Öffentlichkeit noch nicht kennt. Für viele Menschen gilt das Paar Obama als Inspiration für eine liebevolle und starke Partnerschaft.

Getty Images Barack und Michelle Obama im Januar 2017

Instagram / michelleobama Michelle und Barack Obama

