So süß gratuliert Michelle Obama ihrem Barack zum Geburtstag

Michelle Obama (60) hat ihrem Ehemann Barack Obama (63) anlässlich seines Geburtstags eine herzerwärmende Nachricht gewidmet. Am Sonntag postet die ehemalige First Lady auf Instagram einen liebevollen Gruß an den Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten. "Alles Gute an die Liebe meines Lebens. Das hier ist dafür, dass wir gemeinsam jedem Sturm im Leben trotzen und gemeinsam Berge versetzen", schreibt Michelle zu einem Bild, das die beiden scherzhaft dabei zeigt, wie sie versuchen, einen massiven Felsen zu verschieben.

Unter Michelles Beitrag wimmelte es von prominenten Gratulanten. Stars wie Cynthia Bailey (57) von den "Real Housewives of Atlanta", die Komikerin Chelsea Handler (49) und die Schauspielerin Debi Mazar lassen es sich nicht nehmen, dem Geburtstagskind ihre besten Wünsche auszurichten. "Happy Birthday, Präsident Obama!", kommentiert beispielsweise Cynthia. Auch die ehemalige "Real"-Moderatorin Loni Love stimmt in die Glückwünsche ein: "Happy Birthday, Prez! Ich hoffe, du genießt deinen Tag, König!"

Michelle und Barack Obama lernten sich bei einer Anwaltskanzlei in Chicago kennen und gaben sich im Oktober 1992 das Jawort. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter: Malia (26) und Sasha (23). Die Autorin des Bestsellers "Becoming" sprach in der Vergangenheit offen über die Höhen und Tiefen ihrer Ehe. In einer Podiumsdiskussion 2022 gab Michelle zu, dass die ersten zehn Jahre ihrer Ehe besonders schwierig waren, vor allem als die Kinder klein gewesen waren und Barack oft unterwegs gewesen war, wie Page Six berichtete. Trotz dieser Herausforderungen betonte Michelle die Wichtigkeit des Durchhaltens in einer Ehe: "Ich würde zehn schlechte Jahre über dreißig gute nehmen."

