Prinzessin Kate plaudert über Williams Essensmacken

Prinzessin Kate (42) hat eine amüsante Angewohnheit von Prinz William (42) enthüllt. Bei einem Besuch auf einer RAF-Basis auf Zypern im Jahr 2018 konnte William nicht anders, als einen Kommentar zur Einrichtung des Raums abzugeben: "Haltet die Pizza von den Sofas fern." Wie OK! berichtete, nahm Kate dies zum Anlass, um scherzhaft Williams eigene unordentliche Gewohnheiten zu Hause aufzudecken, und entgegnete lachend: "Damit bist du selbst eine Katastrophe!" Er scheint sich wohl nicht immer an die royalen Essensregeln zu halten.

Das Ehepaar ist dafür bekannt, ab und zu Essen zu bestellen. In einem Gespräch mit BBC Radio 1 im Jahr 2017 verriet Kate, dass sie ihr Essen meistens abholen lassen, anstatt es zum Palast liefern zu lassen, und fügte humorvoll hinzu: "Nicht wir selbst!" Während Kate scharfe Gerichte liebt, ist William weniger experimentierfreudig. In einem Gespräch mit dem ehemaligen Fußballspieler Peter Crouch (43) in dessen Podcast im Jahr 2020 gestand er, dass er ein milderes Chicken Masala bevorzugt. Er gab zu, dass es für ihn immer eine Herausforderung sei, sich für ein Take-away zu entscheiden.

Neben Curry hat William auch eine Vorliebe für die Restaurantkette Nando's. In der BBC-Dokumentation "Football, Prince William and Our Mental Health" scherzte er: "Jeder liebt Nando's." Er verriet: "Tatsächlich ist der Polizist, der heute wieder bei mir ist, derjenige, der mir die ganze Zeit das Nando's besorgt. Es ist seine Schuld." Privat scheint es bei den Royals also durchaus locker und humorvoll zuzugehen, und Kate und William gewähren der Öffentlichkeit gerne Einblicke in ihr alltägliches Leben mit ihren drei Kindern und ihre kleinen Marotten.

Getty Images Prinz William, September 2024

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kids George, Louis und Charlotte

