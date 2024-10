Tierschutz-Demo: Marc Terenzi ist sehr "stolz" auf Ex Sarah

Sarah Connor (44) kann auf ihren Ex zählen! Am Mittwoch trommelte die Sängerin ihre Community auf Instagram in Berlin zusammen, um gegen die Gefängnisstrafe des Tierschützers Paul Watson zu demonstrieren. Der 73-Jährige gilt als Tierschutz-Koryphäe und sitzt derzeit wegen einer Aktion gegen japanische Walfänger hinter Gittern. Unter dem Social-Media-Beitrag finden sich prompt zahlreiche Unterstützer. Unter anderem auch Sarahs Ex Marc Terenzi (46), der der Mutter seiner Kinder liebevolle Worte hinterließ: "Ich wünschte, ich könnte da sein, um dich zu unterstützen. Ich bin stolz auf dich, dass du das Richtige tust. Hol es dir!" Die "Vincent"-Interpretin zeigte sich dankbar und antwortete: "Danke. Das wirst du bald wieder! Du bist die beste Bereicherung für uns alle, wenn du dich um deine Gesundheit kümmerst."

Ein Fan findet die Kommunikation des Ex-Paares einsame Spitze und kommentierte: "Genau so sollten sich getrennte Eltern verhalten. Respekt!" Viele weitere Nutzer versprachen, Sarah bei der Demonstration vor der dänischen Botschaft zu unterstützen – und hielten ihr Versprechen! Am 2. Oktober versammelte sich also eine Traube an Menschen, die um Gerechtigkeit für Paul kämpfte. "Ich bete dafür, dass Paul Watson freigesprochen wird. Er hat nie einen Menschen verletzt", erklärte die 44-Jährige im RTL-Interview. Doch das Gericht entschied anders: Der Tierschützer wird noch bis mindestens zum 23. Oktober in Haft bleiben.

Trotz ihrer Trennung im Jahr 2008 pflegen Sarah und Marc weiterhin ein gutes Verhältnis – immerhin haben die beiden Musiker auch zwei gemeinsame Kinder. Der Ex von Verena Kerth (43) muss aktuell eine schwere Zeit durchmachen und befindet sich in einer Berliner Entzugsklinik. Unterstützung erhielt er in der Vergangenheit natürlich von keiner Geringeren als Sarah. "Sie hat mich immer unterstützt", offenbarte er Anfang August gegenüber Bild und fügte hinzu: "Sie und natürlich auch meine Kinder Tyler (20) und Summer (18)."

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und ihre Fans, im Oktober 2024

Getty Images Marc Terenzi und Sarah Connor bei der Bambi-Verleihung im Dezember 2005

