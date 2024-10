Top oder Flop? Rihanna kombiniert Pelzmantel mit Pyjama-Look

Was sich Rihanna (36) wohl bei diesem Look gedacht hat? Die Sängerin gilt als echte Stilikone – auf aktuellen Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man sie in einem sehr speziellen Outfit durch die Straßen New Yorks schlendern: Trotz der kühlen Temperaturen trägt die "Umbrella"-Interpretin ein Ensemble aus Mini-Shorts und einem Tanktop, was beides zusammen verdächtig nach einem Schlafanzug aussieht. Über die Schultern hat sie sich einen großen Pelzmantel gehängt, dessen Muster an einen Mix aus Kuh- und Kaninchen-Optik erinnert. Dazu kombiniert sie ebenfalls fellige Sneaker in Leo-Print.

Bei diesem Anblick stellt sich die Frage: Setzt der Superstar ein modisches Statement oder handelt es sich dabei doch eher um einen Fashion-Fauxpas? Die 36-Jährige selbst scheint sich sichtlich wohl in ihrem Outfit zu fühlen und präsentiert sich den Paparazzi betont lässig. Das sie gerne gemütlich und schick kombiniert, hat Rihanna schon des Öfteren unter Beweis gestellt – auch zu dem Launch ihrer neuen Haarpflegeprodukte in London erschien die Musikerin in einem außergewöhnlichen Look. Das maßgeschneiderte Kleid, das sie auf dem Event trug, war zwar immerhin von der Luxusmarke Jaquemus, erinnerte allerdings schwer an einen Bademantel.

Gut möglich, dass mit ihrer Rolle als Mutter auch ein neuer Sinn für Gemütlichkeit bei der Sängerin eingekehrt ist. Inzwischen hat der Popstar gemeinsam mit Rapper A$AP Rocky (36) schon zwei Kinder – RZA (2) und Riot Rose (1). Dass die Zweifachmama ihren Sex-Appeal dabei nicht verloren hat, stellte sie erst im vergangenen August unter Beweis: Beim Crop Over Festival – dem Karneval in ihrer Heimat Barbados – machte sie in einem transparenten Bodysuit eine richtig gute Figur.

ActionPress / Tiziano Da Silva / Bestimage Rihanna, Musikerin

Getty Images Rihanna, Sängerin

