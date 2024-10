Christine Brown schwärmt von dem ersten Date mit ihrem David

Christine (52), bekannt aus der Reality-Show Alle meine Frauen, spricht in einer Vorschau auf die kommende Episode Details über ihr erstes Date mit ihrem heutigen Ehemann David Woolley. Nachdem sie einen Monat lang über eine spezielle Dating-App für Eltern miteinander geschrieben hatten, beschlossen die beiden, sich persönlich zum Frühstück zu treffen. Überglücklich erzählt die Sechsfach-Mama, wie sie sofort von Davids Aussehen begeistert war und ihm gleich am Anfang sagte, wie wunderschön sie seine Augen findet. Er habe daraufhin gesagt: "Du bist ein bisschen weit weg. Lass uns näher zusammenrücken". Die Chemie zwischen den beiden stimmte sofort, und sie sprachen stundenlang über alles Mögliche. "Es war so toll", schwärmt Christine.

Für die 53-Jährige und David war das der Beginn ihrer Liebesgeschichte. Im Februar 2023 machte Christine ihre Beziehung zu ihrem Liebsten öffentlich, indem sie gemeinsame Fotos in den sozialen Medien teilte. Bereits im April folgte dann die romantische Verlobung, und im Oktober traten sie in Utah vor den Traualtar. "David behandelt mich wie eine Königin und sagt mir jeden Tag, wie schön ich bin", betonte sie in einem Statement gegenüber People und fügte hinzu: "Ich war noch nie so verliebt, und mit ihm erscheint die Welt als ein hellerer Ort. Ich freue mich so sehr auf das wunderbare Abenteuer, das wir für den Rest unseres Lebens gemeinsam erleben werden."

Das Ende ihrer vorherigen Beziehung wurde in der Reality-Show "Sister Wives" thematisiert, in der Schwierigkeiten innerhalb der Familie offenbart wurden. Nach fast 27 Jahren Ehe mit Kody (55), aus der ihre sechs Kinder hervorgingen, entschied sich Christine 2021 für einen Neuanfang und trennte sich von ihrem Mann. Mit David hat Christine nun aber wohl ihren absoluten Traummann gefunden. Er, selbst Vater von acht Kindern aus einer früheren Beziehung, versteht die Herausforderungen und Freuden einer großen Familie.

Instagram / christine_brownsw Christine Brown und David Woolley im November 2023

Instagram / christine_brownsw David Woolley und "Sister Wives"-Star Christine Brown

