David Beckham zeigt muskulösen Körper am "Self Care Sunday"

David Beckham hat am Wochenende die Temperaturen in die Höhe getrieben, als er seinen Fans auf Instagram seinen durchtrainierten Oberkörper präsentierte. Der 49-jährige Ex-Fußballer genoss einen "Self Care Sunday" und teilte eine Reihe von Selfies aus seinem Garten, auf denen er oberkörperfrei und nur mit Unterwäsche und einem um die Hüften geschlungenen Handtuch zu sehen ist. Vor seinem luxuriösen Sauna-Iglu posierend, zeigte David seine Bauchmuskeln und die beeindruckende Sammlung an Tattoos, die seinen Körper zieren. "Es ist immer wichtig, sich eine Minute Zeit für sich selbst zu nehmen und neu zu starten", schrieb er dazu.

Diesen Anblick bietet der Fußball-Funktionär seinen Social-Media-Followern des Öfteren. Zuletzt präsentierte sich der Sportler bei einer morgendlichen Runde im eigenen Fitnessstudio. In dem Video lag er rücklings auf einer Bank und arbeitete oberkörperfrei mit Gewichten und Seilen, um seinen durchtrainierten Körper weiter zu definieren. "Besser kann man nicht in den Tag starten", kommentierte David seinen Clip auf.

Über diesen Anblick wird sich wohl seine Frau Victoria Beckham (50) am meisten freuen. Der Hottie und die Designerin sind bereits seit 25 Jahren miteinander verheiratet. In die Sängerin war David damals auf den ersten Blick verliebt, wie er gegenüber People verriet. "Sie war ein Spice Girl und sexy und schön und charmant", schwärmte er und betonte zudem: "Dann habe ich herausgefunden, was für eine starke Frau sie ist." Im Laufe ihrer Ehe hießen sie vier gemeinsame Kinder auf der Welt willkommen: Brooklyn (25), Romeo (22), Cruz (19) und Harper (13).

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham David Beckham, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige