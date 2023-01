Diese besonderen Essensvorlieben hat König Charles III.!

Wovon ernährt sich König Charles III. (74) den ganzen Tag über? Der Monarch ist schon sein Leben lang eine Person des öffentlichen Lebens. Doch das Interesse an ihm ist mit dem Tod seiner Mutter, der Queen (✝96), und seinem Aufstieg auf den Thron in diesem Jahr definitiv gestiegen. So sickert jede noch so unwichtige Information zur Presse hindurch. Jetzt ist bekannt geworden: Diese besonderen Essensvorlieben hat König Charles!

Laut independent.co.uk verzichte das britische Staatsoberhaupt seinem ehemaligen Royal-Korrespondenten Gordon Rayner zufolge weitestgehend auf das Mittagessen. Er würde es als "Luxus" empfinden und könne mittags eh nie essen, weil er wegen seines stressigen Arbeitsalltags die Zeiten gar nicht einhalten könne. Außerdem ernähre sich der 74-Jährige beinahe vegetarisch. Er würde darauf achten, hauptsächlich pflanzenbasiert zu essen. Vor allem werde er schwach bei "Cheesy Baked Eggs" – einem Gericht bestehend aus Spinat, Tomaten und Eiern mit Sahne und Käse überbacken.

Auch sein Sohn Prinz William (40) hatte bereits einer Ernährungsberaterin von The Sun einen Einblick gewährt, was bei ihm gewöhnlich auf den Tisch kommt. Der "Ei"-Liebhaber starte regelmäßig mit Eiern, Toast und Butter in den Tag. Entgegen der Angewohnheit seines Vaters esse er gerne zu Mittag, am liebsten ein "ekeliges Sandwich". Abends ernähre sich der Thronfolger häufig von weißem Fisch mit Pilzen. Zwischendurch vernasche der Dreifachvater gerne eine Banane oder einen Schoko-Brownie. William trinke mindestens drei Tassen Kaffee am Tag. Er hatte geäußert, dass er auf das Koffein angewiesen sei, weil "die Kinder mich nachts wach halten."

Getty Images König Charles III. im Juli 2013

Getty Images König Charles III. beim Britain-Royals-Award 2022

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Februar 2020

