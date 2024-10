Kristen Bell war nie am "Gossip Girl"-Seriendreh beteiligt

Kristen Bell (44) lieh ihre Stimme der Bloggerin Gossip Girl in der gleichnamigen Erfolgsserie. Nun hat sie laut People in einem Interview mit Adam Brody (44) überraschend verraten, dass sie trotz ihrer Beteiligung nicht wusste, wo die Serie überhaupt gedreht wurde. So enthüllte die Schauspielerin, dass sie erst kürzlich erfahren hat, wo genau die Dreharbeiten stattfanden. "Das Lustige ist, als 'Gossip Girl' war ich nur am Mikrofon in Los Angeles. Ich habe nie mit ihnen gedreht", offenbarte Kristen.

Im Gespräch mit Adam fragte sie: "Ich wusste nicht einmal, wo sie gedreht haben. Wo haben sie die Show gedreht?" Adam, der mit "Gossip Girl"-Darstellerin Leighton Meester (38) verheiratet ist, antwortete scherzhaft, dass die US-amerikanische Jugendserie in Montreal abgedreht worden sei. Die 44-Jährige nahm seine Antwort zunächst ernst und reagierte überrascht: "Okay, höre ich zum ersten Mal." Anschließend gab Adam lachend zu, dass er nur einen Scherz gemacht hat und der eigentliche Drehort New York City war. Kristen erklärte daraufhin, dass sie für die Dreharbeiten nie vor Ort an der Ostküste war. Sie war lediglich in Los Angeles im Tonstudio und sprach dort den frechen Ton der mysteriösen Bloggerin ein – deshalb hatte sie keine Ahnung, an welchen Orten tatsächlich gedreht wurde.

Kristen und Adam sprachen außerdem über ihre Beziehung zu seiner Ehefrau Leighton. Kristen lernte die Schauspielerin kennen, als die beiden 2004 kurzzeitig gemeinsam für die Krimi-Drama-Serie "Veronica Mars" vor der Kamera standen. "Dort haben wir uns kennengelernt und ich hatte viele Szenen mit ihr", erinnerte sich Kristen in dem Interview mit Bustle. Auch Adam verriet im Podcast "Podcrushed" kürzlich vom ersten Treffen mit seiner heutigen Partnerin. So war er von Anfang an von Leighton angetan und beschrieb: "Ich war sofort begeistert und fühlte mich zu ihr hingezogen."

Getty Images Leighton Meester und Adam Brody im Februar 2024

Instagram / kristenanniebell Dax Shepard und Kristen Bell mit ihren beiden Töchtern, August 2021

