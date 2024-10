Lebt Britney Spears' Freund etwa mit seinen Kindern bei ihr?

Britney Spears (42) soll eine On-off-Beziehung mit Paul Soliz führen – jetzt kommen spannende Details ans Licht. Drei seiner neun Kinder sollen mit ihm bei dem Popstar leben. "Er hat drei der Kinder mitgenommen. Wir versuchen, diese Kinder zurückzubekommen", erklärt seine Schwiegermutter in der Show "Drew Lane Show". Dabei soll er aber keine Unterhaltszahlungen für die Kids leisten. Noch ist er mit seiner Ex-Frau verheiratet, die Scheidung ist aber eingereicht. Die Beziehung zwischen Paul und Britney begann im September 2023, nur wenige Wochen nach ihrer Trennung von Sam Asghari (30).

Paul wird von der Familie seiner Frau stark kritisiert, da er angeblich neun Kindern Unterhalt schuldet. Laut Gerichtsdokumenten, die Page Six vorliegen, soll er monatlich rund 1000 Euro an Kindesunterhalt zahlen. Streitigkeiten um die Kinder scheinen die Spannungen zwischen ihm und seiner Ex weiter zu verschärfen. Im Mai dieses Jahres machte die Beziehung zu Britney Schlagzeilen, als nach einem Streit in einem Hotel in Los Angeles sogar Rettungskräfte gerufen wurden. Die "Toxic"-Interpretin bestritt jedoch, dass es zu einem Kampf gekommen sei.

Trotz der Kontroversen der vergangenen Jahre scheint Britney entschlossen, ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben. Das zeigt sie vor allem mit ihren skurrilen Tanzvideos auf Instagram. Für die Blondine scheint es eine Art zu sein, ihre Freiheit auszuleben – vor allem, nachdem sie 13 Jahre lang unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (72) stand.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Oktober 2024

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

