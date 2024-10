Salma Hayek (58) begeistert Fans mit zeitloser Schönheit

Salma Hayek (58) begeistert ihr Publikum seit Jahren mit ihrer Fähigkeit, sich in unterschiedlichste Charaktere zu verwandeln. Doch neben ihren schauspielerischen Talenten verblüfft sie ihre Fans weltweit immer wieder mit ihrem jugendlichen Aussehen und ihrer beneidenswerten Figur – selbst mit Ende 50. Ihre verzückten Anhänger bekamen am Freitag erneut die Chance, ihre zeitlose Schönheit in einer Reihe von Schnappschüssen auf Instagram zu bestaunen, die sie in traditioneller Kleidung in ihrem Heimatland Mexiko zeigen. In einem schwarzen Minikleid posiert die "Frida"-Darstellerin neben einem riesigen Kaktus, während sie auf einem anderen Foto in einem weißen Spitzenkleid die Sonne genießt.

Viele ihrer Bewunderer zeigten sich beeindruckt von Salmas natürlicher Schönheit und lobten sie unter ihrem Beitrag mit Kommentaren wie "Ich fand sie schon als Kind wunderschön, und übrigens ist sie 100 Prozent natürlich und geht auf die 60 zu. Aber sie altert einfach nicht." Die Fans lieben nicht nur ihr jugendliches Aussehen, sondern auch, dass sie ihre mexikanischen Wurzeln nicht vergisst. In der Kommentarspalte ihrer neuesten Bilder schreiben sie: "Wir lieben diese mexikanischen Fotos, sie sind etwas Besonderes", während andere kurz und knapp schwärmten: "Wunderschön", "Perfekt" und "Atemberaubend". Auch auf X kommen die User gar nicht aus dem Schwärmen heraus: "Salma Hayek mit 58 – Senioren sahen nie so gut aus" und "Ich muss unbedingt diese Promi-Geheimnisse erfahren, besonders die von Ms. Salma Hayek Pinault."

Trotz all des Hollywood-Glamours bleibt die Oscar-Preisträgerin ihrer natürlichen Schönheit treu und verzichtet bewusst auf Schönheitsoperationen. In einem Interview mit InStyle äußerte sie sich kritisch gegenüber dem Druck, schon in jungen Jahren Eingriffe vornehmen zu lassen: "Ich finde es schrecklich, dass sich diese Frauen Ende 20 ihr Gesicht und ihre Lippen aufspritzen lassen. Eine sagte mir: 'Wenn ich jetzt meine Muskeln abbaue, bekomme ich nie Falten.' Können Sie sich das vorstellen?" Doch Salma ist nicht nur für ihre klassische Eleganz bekannt, sondern auch für ihre lebensfrohe Art. Immer wieder gibt sie ihren Followern auf Social Media Einblicke in ihr Leben und ihre Reisen. Auch ihre Einstellung zur Natürlichkeit teilt sie gerne mit ihren Fans – wie kürzlich aus ihrem Sommerurlaub auf Ibiza, wo sie sich ganz stolz mit grauen Strähnchen in den dunklen Haaren präsentierte.

Getty Images Salma Hayek beim Toronto International Film Festival 2024

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Filmproduzentin und Schauspielerin

