Darum wohnen Sarah Paulson und Partnerin Holland getrennt

Sarah Paulson (49) und ihre Freundin Holland Taylor (81) sind seit 2015 zusammen. Der Altersunterschied von knapp 32 Jahren sorgte für großes Aufsehen – doch sie sind bis heute glücklich. Das Geheimnis ihrer Beziehung verriet Sarah in dem Podcast "Smartless": "Holland und ich verbringen viel Zeit miteinander, aber wir leben nicht im selben Haus. Wir sind schon sehr lange zusammen und ich denke, ein Teil davon hat damit zu tun, dass wir zusammen sind, wenn wir es wollen und nicht, wenn wir es nicht wollen."

Für Holland ist die Trennung der Wohnräume völlig in Ordnung. Vor Sarah hatte sie kaum langjährige Beziehungen und sie war es nicht gewohnt, mit jemandem zusammenzuwohnen. "Ich denke, es war ihr zu viel, mich plötzlich an ihrem Rückzugsort zu haben", plauderte Sarah aus. Auf die Frage, ob sie nicht einfach in getrennten Schlafzimmern schlafen wollen, hatte sie eine klare Antwort: "Nein, wir schlafen gerne Hand in Hand ein, ich bin gerne in ihrer Nähe."

2005 lernten sich die beiden kennen. Bevor Sarah und Holland ihre Beziehung öffentlich machten, zögerten sie. Das Risiko, dass sich die Kommentare über ihren Altersunterschied auf ihre Karriere auswirken könnten, war zu groß. Doch die American Horror Story-Schauspielerin und ihre Freundin entschieden sich dennoch dafür, ihre Liebe publik zu machen. Sarah erklärte 2018 gegenüber Modern Luxury, dass die Kritik wegen des Altersunterschieds sie nicht stört: "Wenn mir jemand sagt, dass ich komisch bin, weil ich die spektakulärste Person auf diesem Planeten liebe, dann ist das nicht mein Problem."

Getty Images Sarah Paulson und Holland Taylor im März 2018

Getty Images Sarah Paulson und Holland Taylor im September 2021

