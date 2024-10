Zu dünn? Lily Allen schockiert Fans mit neuem Schnappschuss

Lily Allen (39) begeistert ihre Follower immer wieder mit privaten Schnappschüssen und stellt dabei auch gerne mal ihren Körper zur Schau. Der neueste Instagram-Beitrag der "Not Fair"-Sängerin scheint bei ihren Fans allerdings auf wenig Begeisterung zu stoßen, wie unter anderem news.com.au berichtet. Die Schnappschüsse zeigen Lily in einem trägerlosen, transparenten Kleid aus weißer Spitze. Ihr Schlüsselbein tritt deutlich hervor und auch ihre Schulterpartie sowie ihr Gesicht wirken besorgniserregend knochig. Schockierte Worte wie "Du bist wunderschön, aber ich mache mir Sorgen, geht es dir gut?" und "Bitte pass auf dich auf" fluten innerhalb kürzester Zeit die Kommentarspalte – bis Lily diese deaktiviert.

Seit dem Abschalten der Kommentarspalte nutzen die Fans der Sängerin die Plattform X, um ihre Gedanken zu Lilys optischer Veränderung zu teilen. "Viel zu dünn", schreibt beispielsweise ein Nutzer. Ein anderer unterstellt der "Somewhere Only We Know"-Interpretin sogar, mit dem Diabetesmedikament Ozempic nachgeholfen zu haben. "Jemand muss diese Frau in eine Klinik bringen. Holt ihr aber erst mal einen Hamburger", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Erst im vergangenen August hatte die 39-Jährige mit einem heftigen Shitstorm zu kämpfen. In einer Folge ihres "Miss Me?"-Podcasts hatte sie eine Anekdote aus ihrem Privatleben erzählt: Die Geschichte handelte von ihrem adoptierten Hund, den sie wegen einiger unschöner Ereignisse zurück ins Tierheim gebracht hatte. Die Hörer der Podcastfolge schienen Lilys Erzählung allerdings alles andere als gut gefunden zu haben. "Als Konsequenz habe ich ein paar wirklich abscheuliche Nachrichten erhalten, darunter auch Morddrohungen", erklärte Lily die Ausmaße der Hate-Nachrichten auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyallen Lily Allen, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Allen im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige