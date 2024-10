Jax Taylor ändert Scheidungsantrag mithilfe von Anwalt

Im August dieses Jahres zog Brittany Cartwright (35) einen Schlussstrich: Die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit reichte nach fast zehn gemeinsamen Jahren die Scheidung von ihrem Ehemann Jax Taylor (45) ein. Im vergangenen Monat reichte auch der "The Valley"-Star die Scheidungsdokumente ein – doch diese enthielten zahlreiche Fehler. Wie E! News nun berichtet, hatte Jax unter anderem versehentlich ein Kästchen angekreuzt, mit dem er angab, nie legal mit Brittany verheiratet gewesen zu sein. Aufgrund der fehlerhaften Angaben reichte Jax vor wenigen Tagen einen neuen Scheidungsantrag ein – diesmal mithilfe eines Anwalts.

Auf die inkorrekten Scheidungspapiere reagierte Brittany prompt in den sozialen Medien und schrieb unter einem Instagram-Beitrag des US-amerikanischen Magazins: "Wir sind legal verheiratet. Ich schätze, Papierkram ist für manche Leute schwierig." Auch Lance Bass (45), der die Hochzeit der beiden im Jahr 2019 vollzogen hatte, kommentierte scherzend: "Ich kann das bestätigen. Pastor Lance hat die Papiere unterschrieben."

In dem neuen Antrag ist nun das Häkchen an der richtigen Stelle gesetzt. Jax änderte jedoch noch weitere Angaben ab. In der ursprünglichen Fassung bestätigte der 45-Jährige, dass seine Ex-Partnerin das rechtliche und physische Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Cruz erhalten solle. In den neuen Dokumenten beantragt der TV-Star jetzt das gemeinsame Sorgerecht für den Dreijährigen. Ob das zu Problemen führen wird? Ein Insider berichtete im vergangenen Monat gegenüber Ok!, dass Brittany "nicht daran interessiert" sei, das Sorgerecht mit Jax zu teilen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, "Vanderpump Rules"-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/mrjaxtaylor/?hl=de Jax Taylor und sein Sohn Cruz im Juli 2024

Anzeige Anzeige