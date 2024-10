Traurige Details: So schlimm war Mimi Fiedlers Alkoholsucht

Mimi Fiedler (49) hat in ihrem Leben bereits eine Menge durchmachen müssen. Gegenüber ihren Kollegen bei Promi Big Brother öffnet sich die Schauspielerin über ihr schweres Verhältnis mit dem Alkohol. Ihre Sucht zeichnete sich wohl schon früh ab. "Ich hab den ersten Schluck getrunken, als ich noch mit Barbies gespielt habe", gesteht Mimi ihren Mitstreitern wie Verena Kerth (43) und Mike Heiter (32). Das Ganze sei über die Jahre hinweg sehr schlimm geworden. "An dem letzten Abend, als ich getrunken habe, habe ich zwei Flaschen Gin getrunken", berichtet sie weiter. Sie habe irgendwann nur noch "Blut gespuckt".

Auch ihre Tochter musste miterleben, wie Mimi lange Zeit nicht gegen ihre Sucht ankam. "Meine Tochter hat mich, als sie acht war, in meinem eigenen Erbrochenen gefunden", erklärt der TV-Star. Ihr Kind habe sich für sie geschämt. Inzwischen habe Mimi dem Alkohol abgeschworen und es gehe ihr so viel besser damit. Verena zeigt sich von der Geschichte ihrer Container-Konkurrentin sichtlich mitgenommen. "So was berührt mit einfach", räumt die Ex von Marc Terenzi (46) ein.

Ihre Sucht wird Mimi aber wohl auch immer begleiten. Als sie beispielsweise im vergangenen November die Trennung von ihrem Mann Otto Steiner (61) bekannt machte, ging es ihr sehr schlecht – sie drohte sogar rückfällig zu werden. "Stabil bin ich erst seit vier Wochen vielleicht. Sodass ich morgens aufstehe und sage: 'Okay, der Tag könnte jetzt auch mal mit nicht 80 Mal weinen sein.' Für mich ist Stabilität, nicht rückfällig zu werden, nicht an Alkohol zu denken", erklärte die 49-Jährige im Interview mit RTL vor wenigen Tagen.

Anzeige Anzeige

Krick, Jens/ Action Press Mimi Fiedler, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / ___missmimi___ Mimi Fiedler und Otto Steiner

Anzeige Anzeige