"War richtig assi": Max Kruse ließ früher nichts anbrennen

Max Kruse (36) macht im Container von Promi Big Brother keinen Hehl daraus, dass er sich früher so richtig auslebte – offenbar hätte der Fußballstar einige Frauengeschichten zu erzählen. Im Livestream deutete er gegenüber den anderen an: "Ich war jung, ich war im Fußball-Business, man war auf dieser Euphoriewelle, halt in diesem Höhenflug." Gegenüber seinen ehemaligen Flammen habe er sich dabei aber wohl nicht immer korrekt verhalten. "Ich war richtig assi. Ich habe es immer gehasst, jemandem ins Gesicht zu sagen, ich will dich nicht mehr. Ich kann das irgendwie nicht und da habe ich mir immer irgendwas ausgedacht. Ich war jung", erinnerte sich der ehemalige Kicker von Borussia Mönchengladbach zurück.

Heute ist das aber anders – Max ist seit Jahren mit seiner Frau Dilara Kruse glücklich. Ihr machte er 2021 nach einem 3:2-Sieg gegen Saudi-Arabien bei den Olympischen Spielen live im Fernsehen einen Heiratsantrag. Mit ihr hat er offenbar seine Traumfrau gefunden. Er habe sein "Leben gelebt." "[Ich] habe mich ausgetobt und jetzt kommt das Leben, das genauso schön ist. Mit der richtigen Frau an meiner Seite", stellte der 36-Jährige zu dem Thema abschließend klar.

Während er im Container kein Problem hat, zurückzublicken, hat er offenbar auf andere Dinge keinen Bock. "Wenn es nur kaltes Wasser gibt, dusche ich vielleicht zweimal in zwei Wochen. Das ist doch kein Problem und reicht mir auch. Du sitzt doch da den ganzen Tag eh nur rum, außer wenn du die Spiele machst", verriet der Sportler in dem Podcast "Flatterball". Er sei niemand, der jeden Tag duschen müsse.

Instagram / dilara.kruse Dilara und Max Kruse, September 2023

Joyn/Bene Müller Max Kruse, "Promi Big Brother"-Kandidat 2024

