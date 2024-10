Zehn Ehejahre: So besonders war Amal Clooneys Hochzeitskleid

Amal (46) und George Clooney (63) feierten vor wenigen Tagen ihren zehnten Hochzeitstag, denn am 27. September vor einem Jahrzehnt gaben sich die beiden in der romantischen Stadt Venedig das Jawort. Neben dem ganzen Tamtam und den Promigästen war aber vor allem eine Sache der absolute Hingucker: Amals atemberaubendes Hochzeitskleid von Oscar de la Renta (✝82)! Das maßgeschneiderte Spitzenkleid zog alle Blicke auf sich. In einem Interview mit People verriet sie damals, wie viel Spaß sie hatte, ihr Traumkleid zu kreieren. "Er ist ein so eleganter Designer und ein so eleganter Mann", schwärmte die Menschenrechtsanwältin von Oscar de la Renta.

Amal trug zum Jawort ein cremefarbenes Ballkleid aus 14 Metern Chantilly-Spitze, handbestickt mit Perlen und Diamanten. Mit einem schulterfreien Ausschnitt und einer langen Schleppe verkörperte es klassische Eleganz mit einer modernen Note. "George und ich wollten eine Hochzeit, die romantisch und elegant ist, und ich kann mir keinen vorstellen, der diese Stimmung besser einfangen könnte als Oscar", sagte Amal in ihrem Hochzeits-Interview mit Vogue. Sie vervollständigte ihr Outfit mit einem Kathedralen-Schleier und Perlenohrringen, einem Geschenk ihrer Eltern. Für den Empfang wechselte sie damals in ein silbernes Minikleid, ebenfalls von Oscar de la Renta, das mit Perlen bestickt war und einen fransigen Saum hatte.

Das Paar lernte sich im Juli 2013 kennen, als sie über gemeinsame Freunde bei einem Abendessen in Georges Haus in Italien vorgestellt wurden. Ihre Beziehung entwickelte sich schnell – und ein Jahr später standen sie bereits vor dem Traualtar. "Wir haben es nicht allen erzählt, dass wir heiraten würden, aber irgendwann haben es die Leute herausgefunden", erzählte George dem Magazin The Hollywood Reporter. Amals Hochzeitskleid war das letzte, das Oscar de la Renta vor seinem Tod im Oktober 2014 entwarf – was ihm eine besondere Bedeutung verleiht. 2017 wurde das Kleid im Museum of Fine Arts in Houston ausgestellt, um sein Erbe zu ehren.

Getty Images George und Amal Clooney im September 2024

Getty Images Amal und George Clooney im März 2019 im Buckingham Palace

