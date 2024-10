"Dummes Gelaber": Das hält Sängerin Andrea Berg von Kritik

Andrea Berg (58) ist seit Jahrzehnten ein absoluter Schlagerstar. Doch in dieser Zeit wurde sie auch mit viel negativer Kritik konfrontiert, zu der sie sich nun in einem Interview gegenüber RTL äußerte. Von den zahlreichen Kommentaren zu ihrer Person hält sie nicht viel: "Das dumme Gelaber und Gezeter, das muss ich mir nicht mehr antun. Dann sag' ich mir: Okay, es ist nicht mein Problem, es ist dein Problem." Die negativen Äußerungen kann sie zwar nicht nachvollziehen, aber sie hat mittlerweile gelernt, mit ihnen umzugehen. "Und ich denke inzwischen: Leute! Ich mache Schlagermusik und das ist doch was ganz Banales, wo die Menschen sich aussuchen können, ob sie es wollen oder nicht", äußerte sich die Sängerin.

Die ehrliche Art des Stars ist vielleicht auch ein Grund für ihren Erfolg. Erst Ende September erreichte sie einen weiteren Meilenstein, als sie als Hauptakt im Rahmen des Events Mein Schiff 7 auf der Bühne stand. Das Kreuzfahrtschiff stach mit weiteren Schlagersängern und etwa 3.000 Fans in See und fuhr, begleitet von Live-Konzerten, bis nach Schottland. In der "NDR Talk Show" sprach die "Du hast mich tausendmal belogen"-Sängerin positiv über das Erlebnis: "Das war schon was ganz Besonderes."

Ihre Familie unterstützt Andrea bei jedem Schritt. Schon seit 2007 ist sie mit ihrem Ehemann Ulrich Ferber verheiratet, mit dem sie sogar ein Hotel betreibt. Durch die Hochzeit wurde sie zur Stiefschwiegermutter von Schlagerkollegin Vanessa Mai (32), nachdem diese Ulrichs Sohn Andreas geheiratet hatte. Mit ihrer Tochter Lena-Marie und Mutter Helga nimmt sich Andrea auch gerne Auszeiten vom Showbusiness – dabei kann es auch schon mal auf Reise nach Afrika gehen!

Getty Images Andrea Berg beim "Andrea Berg Heimspiel Open Air" 2019

Getty Images Andrea Berg und ihr Mann Ulrich Ferber, Mai 2017

