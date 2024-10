Heidi Klum postet süßen Schnappschuss mit ihrer Mama Erna

Auch eine Heidi Klum (51) verbringt noch immer gerne Zeit mit ihrer Mama. Auf Instagram teilt die Germany's Next Topmodel-Jurorin nun ein niedliches Foto mit genau dieser – Erna Klum (80). Darauf lächeln die zwei in einem Auto ganz entspannt in die Kamera. "Müde, aber ich habe es zurück nach Deutschland geschafft und schaut, wer mich abgeholt hat: meine Mutti", schwärmt das Model zu der süßen Aufnahme.

Hotel Mama ist nach den vergangenen anstrengenden Tagen für Heidi wohl genau das Richtige. So bereitete das ehemalige Victoria's Secret-Model nämlich bereits seine alljährlich stattfindende Halloween-Party vor. Die Frau von Tom Kaulitz (35) ließ bereits die Einladungen verschicken. Zudem gewährte sie ihren Fans in einem Interview mit People bereits Einblicke in die Herstellung ihres Gruselkostüms. Sie arbeitet mit einem Prothesenkünstler zusammen. Was es in diesem Jahr werden wird, ist wie immer jedoch eine große Überraschung.

Zurück in ihrer Heimat lässt Heidi die Vorbereitungen für ihre Halloween-Feier aber erst mal etwas beiseite. Offenbar ist wohl etwas Familienzeit für die 51-Jährige angesagt. Vor allem mit ihrer Mama soll sie sehr eng sein. Das ist kaum verwunderlich, schließlich ist Heidi ja in ihre Fußstapfen getreten. Erna modelte einst auch. Zu ihrem 80. Geburtstag teilte sie einige Fotos aus Ernas Modelvergangenheit – darunter eins, auf dem ihre Mama in einem rosafarbenen Bikini, mit einer pinken Schärpe und einem Blumenstrauß in jungen Jahren posiert.

Getty Images Tom Kaulitz and Heidi Klum an Halloween 2023

Instagram / heidiklum Erna Klum im Jahr 1972

