Geburtstagsgruß: Heidi Klum teilt Foto von Model-Mama Erna

Schöne Geburtstagsgrüße von Heidi Klum (50) – an Mama Erna. Das ehemalige Victoria's Secret-Model und ihre Mutter hatten schon immer eine besondere Bindung zueinander. Das belegt die Germany's Next Topmodel-Jurorin immer wieder mit schönen Erinnerungen aus der Vergangenheit. Dass die beiden auch die gleiche Leidenschaft teilen – nämlich das Posieren auf dem Laufsteg – macht es wohl nur noch besser! Zum 80. Geburtstag teilt Heidi ein Bild aus Ernas Model-Vergangenheit!

Auf Instagram unternimmt die 50-Jährige eine Zeitreise zurück ins Jahr 1972. Die zu diesem Zeitpunkt 28-jährige Erna schaut mit einem ausdrucksstarken Blick in die Kamera, trägt einen rosafarbenen Bikini, eine pinke Schärpe und hält einen Strauß Blumen in der Hand – sie hatte damals die Miss-Wahl gewonnen. Heidi ist stolz! "Alles Gute zum 80. Geburtstag. Ich liebe dich, Mama", schreibt das Topmodel zu ihrem Beitrag.

Wenn Heidi nicht gerade gemeinsame Schnappschüsse mit Mama Erna postet, teilt sie erste Einblicke aus der am kommenden Donnerstag beginnenden GNTM-Staffel. Die Fans der Model-Show dürfen sich in diesem Jahr nicht nur auf Mädels, sondern erstmals auch auf modelnde Männer freuen. In diesem Jahr gibt es also zwei Personen, die sich über den Titel "Germany's Next Topmodel 2024" freuen dürfen.

Instagram / heidiklum Erna, Leni und Heidi Klum im Oktober 2023

Instagram / heidiklum Erna Klum im Jahr 1972

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit den Kandidaten der GNTM-Staffel 2024

