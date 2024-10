Jeremy Allen White verbringt Vater-Tochter-Tag auf dem Markt

Jeremy Allen White (33) genoss den vergangenen Sonntag mit seinen beiden Töchtern Ezer und Dolores! Aktuelle Paparazzibilder zeigen die drei auf dem Weg zum Studio City Farmers Market in Los Angeles: In einem kleinen Wagen zieht der zweifache Vater seine Töchter hinter sich her – und auch auf dem Rückweg haben die beiden Töchter den Luxus, von ihrem Vater gezogen zu werden. Diese Quality-Time ist wohl gelungen, mit einem großen Blumenstrauß in der Hand und zwei glücklichen Töchtern verlässt der "The Bear"-Star den Markt.

Der Schauspieler läuft interessiert über den Bauernmarkt, auf dem jeden Sonntag frisches Obst, Gemüse und unter anderem Blumen angeboten werden. Seine beiden Töchter trugen für den kleinen Familienausflug süße Kleider in Weiß und Rosa, während sie begeistert vor den bunten Blumen stehen. Jeremy entschied sich für einen Casual Look aus einer Jeans, kombiniert mit einem beigefarbenen Hemd von Ralph Lauren und weißen Sneakern. Der Jutebeutel darf bei einem Marktbesuch natürlich auch nicht fehlen.

Jeremy ist besonders interessiert an den Blumen, die er letztendlich auch kauft. Ob der große Strauß wohl für seine neue Liebschaft ist? Der Schauspieler und sein Co-Star Molly Gordon (28) wurden Ende September beim Knutschen erwischt – augenscheinlich sind sich die beiden also nicht nur in der Serie "The Bear" nähergekommen. Was privat wirklich zwischen den beiden läuft, ist aktuell aber nicht bekannt. Vor der Kamera sind sie jedoch ein unschlagbares Team: Beide gewannen in diesem Jahr einen SAG Award und posierten dort zusammen auf dem roten Teppich.

Backgrid /ActionPress Jeremy Allen White mit seinen Töchtern auf dem Farmers Market in Los Angeles

Getty Images Jeremy Allen White und Molly Gordon bei den SAG-Awards 2024

