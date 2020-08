Oh, là, là! Sylvie Meis (42) und ihr Niclas Castello sind seit vergangenem Oktober verlobt und planen aktuell eifrig ihre August-Traumhochzeit. Bevor es für die beiden bald in die heiße Phase geht, scheinen sich die TV-Moderatorin und der Pop-Art-Künstler noch einmal eine kleine gemeinsame Auszeit am Strand genehmigt zu haben. Oder ist es eher ein Warm-up zur Hochzeit? Denn während ihres Badeurlaubes wurden die zwei Turteltauben innig knutschend im Wasser abgelichtet.

Selbst die Wellen des Mittelmeeres konnten Sylvie und Niclas nicht vor den Schnappschussjägern verbergen. Was für ein Glück für ihre Fans, da unter den Aufnahmen ein echtes Highlight zu finden ist: Ein inniger Kuss von der einstigen Let's Dance-Moderatorin und ihrem Bräutigam. Und auch ansonsten scheint die blonde Schönheit nicht die Hände von ihrem Maler lassen zu können. Wie auf den Paparazzi-Bildern zu sehen ist, gehen die beiden sogar Händchen haltend aus dem Wasser zurück an den Strand von ihrem Urlaubsort Saint-Tropez.

Auf Instagram hat die gebürtige Niederländerin mittlerweile sogar selbst Fotos von ihrem Trip in Südfrankreich geteilt. Darauf ist Sylvie dieses Mal nicht planschend im Wasser zu sehen, sondern während eines Sonnenbads am Strand. Dabei setzt sie ihren knackigen Traumkörper gekonnt in einem knappen Bikini in Szene.

Anzeige

MEGA Niclas Castello und Sylvie Meis in St. Tropez im August 2020

Anzeige

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello in St. Tropez im August 2020

Anzeige

MEGA Niclas Castello und Sylvie Meis in St. Tropez im August 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de