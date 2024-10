Spoiler: Dieses Paar zieht jetzt ins "Sommerhaus der Stars"

In der aktuellen Das Sommerhaus der Stars-Staffel wird es nicht langweilig! In Folge fünf dürfen sich die Zuschauer über eine große Überraschung freuen: Ein weiteres Paar zieht in die Promi-WG ein. Die Nachrücker sind der Ex-Bachelor Oliver Sanne (38) und seine Verlobte und ehemalige DSDS-Kandidatin Jil Rock. Der Einzug des neuen Paars sorgt bei den Mitstreitern jedoch eher nicht für Begeisterung. Besonders Sam Dylan (33) scheint ein Problem mit dem Nachzügler zu haben – und das hat offenbar auch einen Grund. "Ich habe Oliver 2020 bei Kampf der Realitystars kennengelernt. Da habe ich ihn direkt in der ersten Nominierung rausgehauen", berichtet Sam von seiner Vorgeschichte mit Oliver.

Von den anderen Promis wird vor allem Olivers äußeres Erscheinungsbild heiß diskutiert. "Boah, ist der groß und breit, breit, breit", kommentiert beispielsweise die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Theresia Fischer (32). Auch Gloria Glumac (32) scheint diese Meinung zu teilen. "Was für ein Schrank", meint die Temptation Island-Bekanntheit. Neben seinen stählernen Muskeln scheint der 38-Jährige auch ziemlich viel Kampfgeist mitzubringen. "Die, die wir nicht mögen, die hauen wir raus!", macht er unmissverständlich deutlich.

Seit September 2020 sind Oliver und seine Jil verlobt. Der ehemalige Rosenkavalier ging live im Fernsehen vor der Beauty auf die Knie. Beim Promiboxen machte der gebürtige Bonner der Blondine einen Heiratsantrag. Dass Jil Olivers Frau fürs Leben ist, macht der Sportler auch in seinem Buch "Scheinwelt – Klartext zu Reality-TV & Influencern" deutlich. In einem eigenen Kapitel bezeichnet er die Blondine unter anderem als "die perfekte Frau".

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und seine Verlobte Jil

Instagram / jil.rock Jil Rock und Oliver Sanne im Sommer 2022

