Brooks Nader und Gleb bei intimer Tattoo-Session erwischt

Offiziell haben sich Brooks Nader (27) und Gleb Savchenko (41) zwar noch nicht als Paar geoutet, nun liefern die beiden Dancing with the Stars-Bekanntheiten aber erneut ziemlich eindeutige Bilder: Auf einem Video, das TMZ vorliegt, sieht man die beiden sehr vertraut in einem Tattoo-Studio. Für welches Motiv sich die beiden entschieden haben, ist nicht zu erkennen. Allerdings handelt es sich eindeutig um die gleiche Stelle – sowohl Brooks als auch Gleb bekommen auf der Bauchpartie ein neues Kunstwerk unter die Haut. Selbst während des Stechens können sie anscheinend kaum die Hände voneinander lassen – immer wieder tauschen die zwei Turteltauben leidenschaftliche Küsse und Streicheleinheiten aus.

Diese Neuigkeit könnte die Gerüchteküche rund um ihren Beziehungsstatus weiter anheizen. Bereits seit einigen Wochen sollen das Model und der 41-Jährige am Set der Tanzshow unzertrennlich sein. Vor wenigen Tagen äußerte sich Brooks dann im Gespräch mit Extra persönlich zu den Spekulationen. "Ich bin gerade frisch single, also verbringen wir einfach eine wirklich schöne Zeit zusammen", stellte sie klar. Konfrontiert mit den eindeutigen Situationen, in denen sie und der Profitänzer gesehen wurden, entgegnete sie nur lachend: "Wer würde nicht gerne mit Gleb rumknutschen?"

Offiziell wollen es die beiden also noch nicht machen. Ihre Fans waren sich aber wohl schon vor ihrer Aktion im Tattoo-Studio sicher, dass der Choreograf und die Beauty mehr als nur Tanzpartner sind. Ein Video ihrer Probe, dass die 27-Jährige auf TikTok teilte, lieferte ihrer Community einer Menge Raum für Spekulationen. "Ähm, stören wir bei etwas" und "Uh, ich habe das Gefühl, dass ich das nicht sehen sollte", lauteten die Kommentare unter den pikanten Aufnahmen.

Instagram / brooksnader Brooks Nader im August 2024

TikTok / brooksnader Gleb Savchenko und Brooks Nader, September 2024

